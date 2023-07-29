بيان رسمي من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا اليوم السبت لحسم موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان قد ادلى بالعديد من التصريحات التي أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل.

وأوضح متحدث التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة، تمر حاليا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة.

وأكد متحدث وزارة التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميا عن موعد النتيجة فور الانتهاء من كافة الاجراءات المتعلقة بها.

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكافة وسائل الاعلام تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة منعا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم نسب النجاح في جميع مواد الثانوية العامة 2023 ونسب التفوق للطلاب الذين حصلوا على أكثر من 95 في المائة في كل مادة.



وتجاوزت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 90 في المائة، وبلغت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر نحو 1.5 في المائة من عدد الطلاب.

وتجاوزت نسبة النجاح في امتحان اللغة الثانية في الثانوية العامة 91 في المائة فأكثر، وبلغت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر 20 في المائة من عدد الطلاب.



وبلغت نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3 في المائة، ونسبة الطلاب الذين حصلوا على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية للمادة بلغت 7.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اللغة الأجنبية الأولى.

نسب النجاح بالشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2023

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9 في المائة، وبلغت نسبة عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95 في المائة فأكثر 0.5 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع 93.9 في المائة، ونسبة الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان علم النفس والاجتماع.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 90.2 في المائة، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في الشعبة الأدبية.



وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6 في المائة وحصل على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في الشعبة الأدبية.

نسب مواد الشعبة العلمية في الثانوية العامة 2023

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6 في المائة وحصل على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.



كما بلغت نسبة النجاح في مادة الكيمياء بلغت 88.9 في المائة من إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4 في المائة من إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91 في المائة من عدد طلاب الشعبة العلمية المتقدمين لتلك المادة، ونسبة الحاصلين على 2.9 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء في الثانوية العامة 2023 على فوق 95 في المائة.



وبلغت نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا 91.1 في المائة، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

نسب النجاح بالشعبة الهندسية في الثانوية العامة 2023

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7 في المائة وحصل على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية 88.5 في المائة، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

