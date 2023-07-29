التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2023 في مرحلة المراجعة

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن نتيجة الثانوية العامة 2023 في مرحلة المراجعة النهائية والتدقيق.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته وزارة التربية والتعليم اليوم السبت، لحسم الجدل المثار حول موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وحصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منه.

وأوضح متحدث وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2023 تمر حاليًا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة، لضمان حقوق الطلاب.

ولفت متحدث التربية والتعليم إلى أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان قد ادلى بالعديد من التصريحات التي أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل.

وأكد متحدث وزارة التربية والتعليم أن الوزير سيعلن رسميا موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 فور الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بها.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسب التفوق للطلاب الذين حصلوا على أكثر من 95 في المائة في كل مادة.

تجاوزت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 90 في المائة، وبلغت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر نحو 1.5 في المائة من عدد الطلاب.

كما تجاوزت نسبة النجاح في امتحان اللغة الثانية في الثانوية العامة 91 في المائة فأكثر، وبلغت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر 20 في المائة من عدد الطلاب.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3 في المائة، ونسبة الطلاب الذين حصلوا على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية للمادة بلغت 7.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اللغة الأجنبية الأولى.

مواد الشعبة الأدبية في نتيجة الثانوية العامة 2023

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9 في المائة، وبلغت نسبة عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95 في المائة فأكثر 0.5 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع 93.9 في المائة، ونسبة الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان علم النفس والاجتماع.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 90.2 في المائة، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في الشعبة الأدبية.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6 في المائة وحصل على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في الشعبة الأدبية.

مواد الشعبة العلمية في نتيجة الثانوية العامة 2023

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6 في المائة وحصل على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

كما بلغت نسبة النجاح في مادة الكيمياء بلغت 88.9 في المائة من إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4 في المائة من إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91 في المائة من عدد طلاب الشعبة العلمية المتقدمين لتلك المادة، ونسبة الحاصلين على 2.9 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء في الثانوية العامة 2023 على فوق 95 في المائة.

كما بلغت نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا 91.1 في المائة، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

نسب مواد الشعبة الهندسية في نتيجة الثانوية العامة 2023

بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7 في المائة وحصل على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية 88.5 في المائة، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.