بحضور نواب المحافظين وسكرتير عموم المحافظات.. وزير التنمية المحلية يتابع ترشيد الكهرباء

عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا بعد ظهر اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع السادة نواب المحافظين وسكرتير عموم المحافظات وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وممثلين لعدد من الوزارات والجهات من بينها الكهرباء والأوقاف والشباب والرياضة وهيئة الطرق والكباري والوطنية للطرق وهيئة المجتمعات العمرانية.

منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة العامة

وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أصدرها عقب اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي وذلك فيما يخص منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة العامة بالمحافظات وفقًا لخطة الدولة في هذا الشأن، خصوصًا في ظل الظروف المناخية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة التي تشهدها مصر والكثير من دول العالم.

وأكد اللواء هشام آمنة جدية الحكومة في تنفيذ منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المحافظات خاصة في الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية والمبانى الحكومية وذلك بما لا يؤثر على السلامة العامة للمواطنين، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظات قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ خطة الدولة فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء بكل المباني والمرافق التابعة لها وغلق الإنارة الداخلية والخارجية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية وسيتم الاستمرار في تلك الخطة والمتابعة الدورية لإجراءات التنفيذ.

ووجه اللواء هشام آمنة بتكثيف حملات الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ تخفيف الإنارة العامة بالمباني الحكومية والتابعة للدولة في جميع القطاعات الخدمية وترشيد الكهرباء، وكذا فصل إنارة الإعلانات المضيئة داخل المحافظات وعلى جميع الطرق الرئيسية والفرعية والكبارى والمحاور وأعلى العقارات وفقاً للتوقيتات المعلنة من المحافظين في هذا الشأن.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة متابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال العامة والتجارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما وجه الوزير بغلق الإضاءة الخارجية لواجهات المحال التجارية وقاعات الأفراح والاكتفاء بالإضاءة الداخلية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية التنسيق المستمر والمتابعة بين الأجهزة التنفيذية وشركات الكهرباء بالمحافظات فيما يخص المواعيد التي ستعلن لانقطاع التيار الكهربائى على مستوى جميع المناطق عند تخفيف الأحمال بها لتكون معلومة للمواطنين حيث ستعلن وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها ذلك في مختلف محافظات الجمهورية خلال الساعات القادمة.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية الإعلان عن جدول مواعيد انقطاع الكهرباء على وسائل التواصل الاجتماعى التابعة للمحافظات والأحياء والمدن والوحدات المحلية لتكون معلومة لجميع المواطنين للحفاظ على سلامتهم، مؤكدًا أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة في زيادة الوعي المجتمعي وحث المواطنين على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، لافتًا إلى أن عدم خفض حرارة أجهزة التكييف عن ٢٥ درجة مئوية في جميع المباني الحكومية والتابعة للدولة واستخدام اللمبات الليد والكشافات الموفرة للطاقة بأعمدة الإنارة والمنشآت الحكومية والعامة وداخل المشروعات الاستثمارية الجديدة التابعة للمحافظات وكذلك استبدال العدادات التقليدية بالعدادات مسبقة الدفع بجميع المنشآت.

كما وجه اللواء هشام آمنة على أهمية موافاة الوزارة بصورة أسبوعية بالجهود والإجراءات التي تقوم بها المحافظات فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء في ترشيد استهلاك الكهرباء، كما أكد الوزير على أهمية عدم قطع الكهرباء عن المستشفيات العامة والخاصة وبعض الجهات الحيوية التابعة لوزارة الصحة بالمحافظات حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، بالإضافة إلى عدم قطع الكهرباء على النوادي الاجتماعية وحمامات السباحة والجهات الخدمية داخل النوادى التي تقدم خدمات للأعضاء المتواجدين في تلك النوادى، لافتًا إلى أن ضرورة التزام المُنشآت الرياضية الكبرى (الأندية الرياضية- الإستادات الرياضية- ملاعب كرة القدم- الصالات المغطاة) بتخفيض استهلاك الكهرباء.

كما شدد وزير التنمية المحلية على ضرورة متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع دور العبادة (المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها) على أن يتم غلق الإنارة والتكيفات بعد الانتهاء من الصلاة وضبط درجات الحرارة في التكييفات المركزية بالمولات التجارية الكبرى على 25 درجة ومنع الإنارة المستخدمة في افتتاح المحال الجديدة.

كما وجه اللواء هشام آمنة بالتوسع في استخدام منظومات الإنارة الذكية من خلال التحكم في الفصل والتشغيل عن بعد ومتابعة أي أعطال وإجراء أعمال الصيانة الدورية.

كما عرض وزير التنمية المحلية توجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص التوافق على عمل الموظفين في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين من المنزل بنظام " الأونلاين" يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس في إطار إجراءات الحكومة لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء والأحمال.

وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية مراعاة إجراءات ترشيد الكهرباء بالمحافظات والعمل من المنزل بنظام " الإونلاين " فيما يخص عمل بعض الإدارات الخدمية التي تقدم خدمات للمواطنين وما تفرضه مقتضيات العمل اليومية في بعض الأماكن مثل غرف عمليات الأزمات.