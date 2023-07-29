السبت 29 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

المؤشرات النهائية في نتيجة الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المؤشرات النهائية في نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023. 

نتيجة الثانوية العامة 2023| نصائح لمقاومة القلق في الساعات الأخيرة

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة على الاعتماد

وأكدت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم الانتهاء من نتيجة الثانوية العامة 2023 وجاهزيتها للاعتماد من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

ويستعد وزير التربية والتعليم لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا لإعلانها رسميًا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ثم المدارس. 

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023 

رضا حجازي وزير التربية والتعليم 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم نسب النجاح في جميع مواد الثانوية العامة 2023 ونسب التفوق للطلاب الذين حصلوا على أكثر من 95 في المائة في كل مادة. 

وتجاوزت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 90 في المائة، وبلغت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر نحو 1.5 في المائة من عدد الطلاب

وتجاوزت نسبة النجاح في امتحان اللغة الثانية في الثانوية العامة 91 في المائة فأكثر، وبلغت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر 20 في المائة من عدد الطلاب.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3 في المائة، ونسبة الطلاب الذين حصلوا على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية للمادة بلغت 7.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اللغة الأجنبية الأولى.

نسب النجاح بالشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2023 

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9 في المائة، وبلغت نسبة عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95 في المائة فأكثر 0.5 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع 93.9 في المائة، ونسبة الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان علم النفس والاجتماع.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 90.2 في المائة، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في الشعبة الأدبية. 
 
وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6 في المائة وحصل على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في الشعبة الأدبية.  

نسب مواد الشعبة العلمي في الثانوية العامة 2023 

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6 في المائة وحصل على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

كما بلغت نسبة النجاح في مادة الكيمياء بلغت 88.9 في المائة من إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4 في المائة من إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية. 

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91 في المائة من عدد طلاب الشعبة العلمية المتقدمين لتلك المادة، ونسبة الحاصلين على 2.9 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء في الثانوية العامة 2023 على فوق 95 في المائة. 

كما بلغت نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا 91.1 في المائة، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.   

نسب النجاح بالشعبة الهندسية في الثانوية العامة 2023 

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7 في المائة وحصل على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة. 

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية 88.5 في المائة، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.  

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