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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

عزة مصطفى تطالب بإعداد رحلات طلابية للعاصمة الإدارية.. ملهاش مثيل (فيديو)

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى

 قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن العاصمة الإدارية الجديدة فخر لكل مصر داخل وخارج الدولة، معلقة: “العاصمة في حتة تانية خالص مش موجودة في أية محافظة من محافظات مصر شكلًا وموضوعًا”.

 ولفتت خلال تقديم برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد أن العاصمة الإدارية تعد قفزة حقيقية للدولة والشعب في كل شيء.

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 أعداء النجاح:

 ونوهت إلى أن كل شيء ناجح في العاصمة، موضحة: “كيف لهذا الجمال أن يتم مهاجمته من أعداء النجاح؟، من أول يوم وأنا أطالب برحلات لشباب وطلاب مصر للعاصمة الإدارية؛ ليشاهدوا ما تقوم به الدولة والقفزة التي وصلت إليها مصر بأحدث ما وصلت إليه العالم”.

 وعلقت الإعلامية عزة مصطفى، قائلة: “فرحت بزيارة طلبة كلية طب الأسنان بتنظيم رحلة للعاصمة، بتوثيق الطلاب بفيديوهات وصور"، موجهة الشكر لرئيس جامعة القاهرة وعميد كلية طب الأسنان ووزير التعليم العالي على تلك الزيارة المهمة”.

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