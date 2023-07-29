نتيجة الثانوية العامة 2023.. أدعية لإزالة التوتر والقلق

حالة من القلق والتوتر تنتاب طلاب الثانوية العامة، قبل ساعات قليلة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، وينتظر أولياء الأمور النتيجة في حالة من الخوف على مصير أولادهم، ويعيش طلاب الثانوية العامة وأسرهم حاليًّا أصعب لحظات حياتهم لقرب ظهور النتيجة.

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة أفضل دعاء

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، عدد من الأدعية للتخفيف من حالة التوتر والقلق من طلاب الثانوية العامة:

اللهم أبدل قلقي سكينة وهمي انشراح وسخطي رضا وخوفي طمأنينة وعجزي قدرة وحزني فرح و ضيقي سعة وعسري يُسر وضعفي قوة.

اللهم لجأتُ إليك بحزني، همي ضيقتي و خوفي اللهم فاستبدل كل حزني بسعادة تنسيني بؤسي وقلة حيلتي.

اللهم آمن آمن خوفي واشرح صدري وفرج واشر همي وبدل حزني فرحا.



اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ، اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ.

اللّهم إنّا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابة، اللّهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر.. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

“اللهم يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام، إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت بها أعطيت، وإذا دُعيت به استجبت، أن تفرج عني كربتي، وترفع عني الهم والغم وضيق الصدر، وتعيذني من السوء وشتات الأمر، وأن تنزل علي رحماتك وسلامك، وأمنك وأمانك، وتملأ قلبي بالنور والسكينة، وتملأ نفسي الفرح والبهجة، اللهم كن لي جارًا من شر خلقك كلهم، واكفني شر الحاسدين والمعتدين، وانصرني بنصرك وتأييدك يا معين يا رحيم”.

ويعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الـ48 ساعة المقبلة في مكتبه بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.