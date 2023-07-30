قبل إعلانها.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023.. تصدرت نتيجة الثانوية العامة محرك البحث العالمي "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك تزامنًا مع قرب إعلانها، وسط حالة من القلق والتوتر التي يعيشها الطلاب للاطمئنان على نتيجتهم.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

ويستعد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا لإعلانها رسميًا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ثم المدارس.

خطوات الاستعلام

يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي

https://emis.gov.eg/

الضغط على كلمة نتيجة الثانوية العامة

يختار الطالب الشعبة الخاصة به سواء علمي أو أدبي

كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على كلمة النتيجة لتظهر جميع درجات الطالب أو الطالبة بالنسبة المئوية

مؤشرات النجاح

أعلنت وزارة التربية والتعليم نسب النجاح في جميع مواد الثانوية العامة 2023 ونسب التفوق للطلاب الذين حصلوا على أكثر من 95 في المائة في كل مادة

وتجاوزت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 90 في المائة، وبلغت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر نحو 1.5 في المائة من عدد الطلاب.

وتجاوزت نسبة النجاح في امتحان اللغة الثانية في الثانوية العامة 91 في المائة فأكثر، وبلغت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر 20 في المائة من عدد الطلاب.

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3 في المائة، ونسبة الطلاب الذين حصلوا على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية للمادة بلغت 7.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اللغة الأجنبية الأولى