الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة، وأولياء الأمور موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، بغية الاطمئنان على النتائج وتحديد الجامعات التي يرغبون الالتحاق بها.

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نتيجة الثانوية العامة 2023| 0.5% نسبة التفوق في امتحان الفلسفة

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بيان رسمي من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تمر النتيجة بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة.

ويوافق موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، حسبما كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في وقتٍ سابقٍ يكون موعد النتيجة بداية شهر أغسطس المقبل.

وتقوم وزارة التربية والتعليم بعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الأسبوع الجاري بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم، كما يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 أيضًا على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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