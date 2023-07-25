نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023.. خطوات الحصول عليها من هنا

نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023.. ينتظر طلاب الثانوية العامة في ليبيا ظهور النتيجة على نار أحر من الجمر، لاسيما بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الليبية عن اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 بأقسامها العلمي والأدبي والديني للعام الدراسي الحالي، اليوم الثلاثاء.

رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية أن الطلاب يمكنهم الاستعلام عن نتائجهم بعد الانتهاء من مراسم اعتماد نتائج الصف الثالث الثانوي في ليبيا، وذلك عن طريق زيارة موقع منظومة نتائج الامتحانات على الإنترنت من هنا.

طلاب الثانوية العامة الليبية

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي moe.gov.ly.

النقر على نتائج الامتحانات، ثم اختيار نتيجة الثانوية العامة الليبية العام الدراسي 2023 الدور الأول.

يتم بعد ذلك تحديد القسم العلمي أو الأدبي أو الديني.

تدوين اسم الطالب أو الطالبة ثلاثي.

نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023

أدخال رَقَم الجلوس الخاص بكل تلميذ أو تلميذة والتأكد من صحة الرَّقْم.

كتابة رَقَم القيد الخاص بالطالب أو الطالبة.

النقر علي كلمة أظهار النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الليبية 2023

ومن المقرر أن تعقد وزارة التعليم الليبية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا مؤتمرًا صحفيًا في مقر المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، بحضور وسائل الإعلان لمراسم اعتماد وإعلان نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي والأدبي والديني، للعام الدراسي 2022- 2023م.

وسيعلن في المؤتمر الصحفي اليوم أسماء أوائل الشهادة الثانوية في جميع التخصصات والفرعيات على مستوى الجمهورية الليبية، سواء أوائل الثانوية العامة بأقسام عملي وأدبي وديني، وذلك أن أنهى المركز الوطني للامتحانات جميع أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق خلال الأيام الماضية.

نتيجة الثانوية العامة الليبية

طلاب الثانوية العامة الليبية

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة في داخل وخارج القطر الليبي 123491 طالبًا وطالبة في 848 لجنة امتحانية، فيما بلغ عدد الطلاب في خارج ليبيا 1798 طالبًا، موزعين على 34 دولة امتحنوا في 64 مدرسة في تلك الدول، وقد خصصت الوزارة، عدد 2372 مراقبًا و20 ألفًا و793 ملاحظًا و884 مرشدًا نفسيًا، كما خصصت الوزارة عدد 131 مشرف فئات و3536 فرد حراسة و145 فرد خِدْمَات لخدمة الامتحانات والطلاب.

جدير بالذكر أنه في يوم الأحد الحادي عشر من شهر يونيو 2023، بدأت الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في ليبيا وشملت الامتحانات الأقسام العلمية والأدبية والدينية، وكان عدد الطلاب الذين تقدموا لها 123،491 طالبًا وطالبة، وقام طلاب الأقسام الأدبية والعلمية بأداء اختباراتهم الأولى في موضوع النحو والصرف والإملاء، بينما قام طلاب التعليم الديني بأداء امتحانهم الأول في مادة القرآن الكريم وأحكامه.