خطوات الحصول على نتائج الصف التاسع في سوريا

نتيجة الصف التاسع في سوريا.. تصدرت حركات البحث العالمي"جوجل"، خلال الايام القليلة الماضية، حيث يترقب الطلاب نتائج التاسع في سوريا وهي مرحلة شهادة التعليم الاساسي والاعدادية الشرعية في سوريا بعد انتهاء الامتحانات في يونيو الماضي.



نتائج الصف التاسع



كما أتاحت وزارة التربية والتعليم السورية أيضًا أكثر من طريقة للاستعلام عن نتائج الصف التاسع، التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، حيث يتمكن الطلاب أو أولياء الأمور من الاستعلام عن النتائج عن طريق اسم الطالب أو رقم الاكتتاب أو اسم المدرسة.

وزارة التربية السورية



كما يتم الاطلاع على أوائل التاسع حسب المحافظة أو القطر، وتعمل وزارة التربية السورية باستمرار على تحديث الموقع الخاص برفع النتائج حتى يتحمل الضغط المتوقع من الطلاب لحظة إعلان النتائج.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير الاتي خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا:

الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية من هنا"https://www.natiga4dk.net/moedgovsy/

البحث عن خدمة "نتائج الامتحانات"في القائمة الرئيسية للموقع والنقر عليها.

اختيار "شهادة التعليم الأساسي" من قائمة الشهادات المتاحة.

إدخال رقم الاكتتاب واسم الطالب أو الطالبة باللغة العربية بالضبط كما هو مدون في استمارة الاكتتاب.

الضغط على زر "بحث" للبحث عن نتيجة الطالب أو الطالبة.

سيتم عرض نتيجة الطالب أو الطالبة على الصفحة، ويمكن الاحتفاظ بها كإثبات رسمي للنتيجة.