أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة السابق بجامعة عين شمس، أن مبادرة 100 يوم صحة تتيح العلاج على نفقة الدولة، كما أنها قدمت خدمة طبية مجانية لـ11 مليونًا و200 ألف مريض.

مبادرة 100 يوم صحة

وأضاف أشرف عقبة، أن المريض يحتاج لمساعدة وخدمة من حوله، لذلك يتأثر الجميع على مستوى عملهم وإنتاجهم اليومي، وهذا ما يطلق عليه تكاليف غير مباشرة، بينما المباشرة تتعلق بتكلفة علاج المريض وزيارة الأطباء إلى جانب إجراء الفحوصات والتحاليل.

وأشار إلى أن مبادرة 100 يوم صحة، استطاعت الوصول لكل المواطنين الذين كانوا يعانون من مشكلات صحية كبيرة تحتاج إلى علاجات مركزة أو دخول المستشفيات أو تكاليف مادية ضخمة.

خالد عبدالغفار: مبادرة 100 يوم صحة تهدف لتوصيل الخدمات للمواطنين لباب منازلهم

وأشار إلى أن المبادرة قضت على قوائم الانتظار وكانت فرصة للمواطنين لكي يسجلون بها ويجرون كل الكشوفات اللازمة فضلا عن العلاج على نفقة الدولة دون دفع أي مصروفات.



أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية للاطلاع خدمات حملة "100 يوم صحة" في منطقة بشاير الخير، بالإسكندرية.

والتقى وزير الصحة خلال جولته التفقدية بالمستشفى بعدد من المسؤولين عن الصحة بمحافظة الإسكندرية وتحدث معهم عن أهمية المبادرات الصحية ومنها مبادرة 100 يوم صحة.

وقال عبدالغفار: "إن محافظة الإسكندرية من المحافظات التي تطبق المبادرات الصحية بشكل جيد"، مستطردا: "أتمنى إنه يتم الذهاب إلى المنازل لتوعيتهم بأهمية المبادرات الصحية".

وأشار إلى أن حملة 100 يوم صحة انطلقت منذ 15 يوما، وهناك 5 ملايين و222 ألف مواطن استفادوا منها حتى الآن، بمعدل 400 ألف خدمة يوميًا من جميع الخدمات سواء الكشف على الأم والجنين مرورًا بالصحة النفسية والأمراض المزمنة وحديثي الزواج، والكشف المبكر على الأورام.

وواصل عبدالغفار أنه أنه تم إصدار 2200 إجراء ضمن قوائم الانتظار وأكثر من 1300 قرار علاج على نفقة الدولة منذ إطلاق حملة "100 يوم صحة".

وشدد على أنه لا يكتفى فقط بالكشف ضمن الحملة، وإنما تتضمن إجراء العمليات الجراحية، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف لتقليل وتخفيف آلام المواطن المصري وتوصيل الخدمات الصحية له حتى باب منزله.

واختتم عبدالغفار "الجديد في هذه المبادرة أننا مش بننتظر المواطن يجيلنا بنروح للمواطن في 27 محافظة بجميع القرى والنجوع والكفور للاطمئنان عليه بعيادات متنقلة وقوافل علاجية ووحدات صحية".

وزير الصحة يتفقد مبادرة 100 يوم صحة بالإسكندرية

تفقد وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، حملة 100 يوم صحة، بمنطقة بشاير الخير في محافظة الإسكندرية، رفقة محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف؛ وذلك بهدف متابعة مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل ضمن أعمال الحملة القومية، مشيدا بمعدلات الأداء منذ انطلاق الحملة.

وبدأت جولة وزير الصحة والسكان، بتفقد السيارات والقوافل الطبية المتنقلة، والاطمئنان على الوجود الكامل لكافة الفرق الطبية بمختلف التخصصات الطبية، وتوافر المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية.

أن الحملة تستهدف تقديم خدمات الفحوصات الطبية والدوائية المتطورة المختلفة، وذلك ضمن عدة مبادرات تشمل الفحوصات الطبية المبكرة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للفحص الطبي للمقبلين على الزواج.

وتابع وزير الصحة والسكان سير عمل السيارات والعيادات المتنقلة الخاصة بمبادرات رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز.

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