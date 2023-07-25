نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. يترقب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور نتيجة الثانوية، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس، ويتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 عقب اعتمادها رسميًا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الإلكتروني.

الثانوية العامة

وكشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق عن عن نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتى بلغت 88.9%، وهو ما يكشف أن نتيجة الثانوية العامة 2023 مطمئنة للطلاب وأولياء الأمور.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا

النقر على نتيجة الثانوية العامة.

يجب اختيار الشعبة.

إدخال رقم جلوس الطالب أو الطالبة

النقر على أيقونة النتيجة

أخيرًا تظهر جميع المعلومات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة

تجدر الإشارة إلى أنه كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق عبر الصفحة الرسمية لموقع وزارة التربية والتعليم خلال فيديو تم بثه عقب الانتهاء م، إن النتائج مبشرة، موضحًا أن مادة مثل الكيمياء حصل قرابة 1000 طالب على الدرجات النهائية بعد تصحيح 50% من أوراق الإجابة.

ظهور نتيجة الثانوية العامة

وأفاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التصحيح يجري بشكل إلكتروني كامل ودون أي تدخل بشري، وبناء عليه سيحصل كل طالب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدرجات التي يستحقها دون أي ظلم، أو حدوث أخطاء.