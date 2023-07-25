موعد حفل جوائز الأفضل لعام 2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء في بيان رسمي، عن البلد المستضيف لحفل جوائز الأفضل في القارة لعام 2023، وموعدها.



أكد "كاف"، أن المغرب ستستضيف حفل جوائز الأفضل في أفريقيا يوم 11 ديسمبر المقبل، مثل العام الماضي، بعدما استضافت الرباط حفل الأفضل الذي حصد فيه السنغالي ساديو ماني جائزة الأفضل بالقارة.



ستكون الجوائز للأندية والبلد الأفضل في العام الماضي، مع تتويج كاف لأفضل لاعب أفريقي (رجال وسيدات).

بالإضافة لجائزة أفضل لاعب في الأندية للعام، وأفضل لاعب شاب في العام، وأفضل منتخب وطني، وأفضل مدرب ونادي وهدف في العام.



كما مازالت جائزة أفضل لاعبة العام في الأندية، والتي تم تقديمها العام الماضي بعد الإطلاق الناجح لدوري أبطال أفريقيا للسيدات، هذا العام.

