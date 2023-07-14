فى مسابقة هيئة الاستثمار للتنمية المستدامة «يونيليفر» و«فودافون» و«نستله» الأفضل

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة النسخة الجديدة من مسابقة التميز فى مجال التنمية المستدامة للشركات لعام 2023، كما أقامت حفل تكريم للشركات الفائزة بالنسخة الأولى.

قدم حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جوائز التميز لشركات «يونيليفر المشرق لمنتجات العناية الشخصية»، وشركة «فودافون مصر للاتصالات» وشركة «نستله مصر» كأفضل 3 شركات متميزة فى مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تكريم 12 شركة أخرى تقديراً من الهيئة لجهودها فى مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

ويحدد قانون الاستثمار مجالات المسئولية المجتمعية للشركات، وهى حماية البيئة، والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية، والتعليم الفنى والتدريب والبحث العلمى، كما ينص على إنشاء قائمة سنوية لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية، وتحفيز نشاط المسئولية المجتمعية عبر الحوافز الضريبية وغير الضريبية.

وقال «هيبة» إن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة، عبر التزامها بمسئوليتها المجتمعية، ما يسهم فى الارتقاء بمستويات التنمية للمجتمع وتحقيق الاستقرار للاقتصاد المصرى، كما أن قيام الشركات بدورها التنموى يصحبه أثر إيجابى على نمو استثمارات الشركة بالإضافة إلى حصولها على الحوافز الضريبية وغير الضريبية التى ينص عليها قانون الاستثمار.

وأضاف أن الهيكل الإدارى للهيئة يتضمن وحدة مخصصة للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، دورها التواصل المستمر مع الشركات لقياس دورها فى تنمية المجتمع وتحفيزها على استمرارها فى تأدية هذا الدور وتنميته.

واستعرضت الشركات الفائزة جهود تحقيق التنمية المستدامة خلال السنوات الماضية، التى تنوعت بين المساهمة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وتوفير الطعام الصحى للأطفال، وتمكين المرأة، وإعادة تدوير المخلفات وتحقيق الاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ.

وأعلن «هيبة» فتح باب التقدم للشركات للاشتراك بمسابقة عام 2023 لمدة شهر من الآن، على أن تعلن الهيئة سنوياً عن قائمة تضم أفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة مجتمعية تنموية فى بعض أو كل مجالات المسؤولية المجتمعية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للمسئولية المجتمعية للشركات ومتطلبات التنمية المستدامة.