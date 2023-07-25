موعد مباراتي الأهلي وبيراميدز في دور الـ32 بدوري الأبطال

أجريت اليوم الثلاثاء قرعة أبطال إفريقيا 2024 وكأس الكونفدرالية، للدور التمهيدي الأول والثاني دور الـ64 والـ32.



أسفرت القرعة عن مواجهة بين الأهلي والفائز من لقاء زنزيبار ضد سان جورج الأثيوبي، في مباراة دور الـ 64 بالبطولة.



موعد مباراة الأهلي



ستكون مباراة ذهاب الأهلي في دور الـ 32 أبطال إفريقيا، أمام الفائز من مباراة (زنزيبار ضد سان جورج الأثيوبي)، أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر الجاري خارج مصر.



فيما ستكون مباراة الأهلي في إياب دور الـ 32 أبطال إفريقيا، أمام المتأهل من مباراة زنزيبار ضد سان جورج الأثيوبي، أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر في القاهرة.

موعد مباراة بيراميدز



فيما يواجه نادي بيراميدز في دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، الفائز من مواجهة جاديكا الصومالي ضد الجيش الرواندي في دور الـ 64 بالبطولة.



مباراة الذهاب ستكون خارج مصر، أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر الجاري خارج مصر، فيما ستكون مباراة العودة أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر في القاهرة.

