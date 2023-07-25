روسيا تنفي أي وجود عسكري لها في إفريقيا

نفى سفير المهام الخاصة بوزارة خارجية روسيا، ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية، أوليج أوزيروف، أن يكون لبلاده وجود عسكري في القارة الأفريقية، لافتاً إلى أن طلبات بعض الدول الإفريقية في هذا المجال هي للمساعدة في ضمان الأمن.

وقال أوزيروف - في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء - "ليس لدينا وجود عسكري في إفريقيا، وهناك مناشدات من بعض الدول الإفريقية لروسيا للمساعدة في ضمان الأمن"، موضحا أن هذا ليس وجودًا عسكريًا .

وأضاف أن " الوجود العسكري يتم عند إرسال القوات، ونحن لا نرسل قواتنا إلى هناك، نحن نرسل مدربين عسكريين بناءً على طلب الدول الأفريقية نفسها".

وتابع أوزيروف، أن "الدول الأفريقية تشتري من روسيا المنتجات العسكرية، ولكن كل هذا ليس وجوداً عسكرياً، فالوجود العسكري هو القواعد الأمريكية في القارة الإفريقية ومراكز استخباراتها والمختبرات البيولوجية العسكرية".

وأشار إلى أن "مشكلة الإرهاب، في كل من إفريقيا وبقية العالم مشكلة عابرة للحدود"، موضحاً أن "هذه مشكلة خطيرة بالفعل بالنسبة للقارة الإفريقية".

وفي سياق متصل، أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية، أوليغ أوزيروف، أن روسيا "ليست في حالة حرب مع الغرب بإفريقيا، ولم تكن في حالة حرب، ولم تنو أبداً القيام بذلك".

كما قال أوزيروف اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الروسي-الإفريقي لنادي فالداي للحوار "لقد فقدت الدول الغربية مواقعها في إفريقيا بسبب سياسة الإملاء، وبسبب المعايير المزدوجة، وبسبب السرقة العلنية والصريحة لهذه الدول، والآن في إفريقيا لا يحبون (الغرب) من أجل هذا، وليس بسبب روسيا".

وأشار إلى أن أولوية روسيا هي "إنشاء علاقات طبيعية مع القارة الأفريقية، علاقات عميقة ومتنوعة"، بما في ذلك في مجالات العلوم والثقافة والتعليم وتبادل المعلومات.

أفريقيا تواجه ضغوط غربية

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الدول الأفريقية تواجه ضغوطا غربية بسبب مشاركتها بالقمة الروسية في سان بطرسبرغ.

وأعلن أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعقد العديد من الاجتماعات الثنائية وسلسلة من اللقاءات متعددة الأطراف على هامش القمة الروسية الإفريقية، التي ستعقد هذا الأسبوع في سانت بطرسبورغ.

وقال بيسكوف للصحافيين: "بشكل عام، كافة الأيام حتى نهاية الأسبوع ممتلئة للغاية، أي أن هناك فعاليات متعددة الأطراف في إطار القمة، واجتماعات ثنائية، وسنقوم بتحديث هذه المعلومات باستمرار".

ومن المقرر عقد القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي يومي 27 و28 يوليو في سانت بطرسبورغ، وأقيمت القمة الأولي بهذا النسق في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2019 في سوتشي تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية".

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