رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023

حالة من القلق تنتاب أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة في ليبيا، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم في ليبيا موعد نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 خلال بيان صادر عنها، بأن مراسم اعتماد واعلان نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 بأقسامها العلمي والادبي والديني للعام الدراسي الحالي ستكون اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن الطلاب يمكنهم الاستعلام عن نتائجهم بعد الانتهاء من مراسم اعتماد نتائج الصف الثالث الثانوي في ليبيا، وذلك عن طريق زيارة موقع منظومة نتائج الامتحانات على الإنترنت.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الليبية 2023

ومن المقرر أن تعقد وزارة التعليم الليبية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا مؤتمرًا صحفيًا في مقر المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، بحضور وسائل الإعلان لمراسم اعتماد وإعلان نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي والأدبي والديني، للعام الدراسي 2022- 2023م.

وسيعلن في المؤتمر الصحفي اليوم أسماء أوائل الشهادة الثانوية في جميع التخصصات والفرعيات على مستوى الجمهورية الليبية، سواء أوائل الثانوية العامة بأقسام عملي وأدبي وديني، وذلك أن أنهى المركز الوطني للامتحانات جميع أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق خلال الأيام الماضية.

امتحانات الثانوية العامة الليبية

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي moe.gov.ly.

النقر على نتائج الامتحانات، ثم اختيار نتيجة الثانوية العامة الليبية العام الدراسي 2023 الدور الأول.

يتم بعد ذلك تحديد القسم العلمي أو الأدبي أو الديني.

تدوين اسم الطالب أو الطالبة ثلاثي.

أدخال رَقَم الجلوس الخاص بكل تلميذ أو تلميذة والتأكد من صحة الرَّقْم.

كتابة رَقَم القيد الخاص بالطالب أو الطالبة.

النقر علي كلمة إظهار النتيجة.

نتائج الثانوية العامة الليبية

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة في داخل وخارج القطر الليبي 123491 طالبًا وطالبة في 848 لجنة امتحانية، فيما بلغ عدد الطلاب في خارج ليبيَا 1798 طالبًا، موزعين على 34 دولة امتحنوا في 64 مدرسة في تلك الدول، وقد خصصت الوزارة، عدد 2372 مراقب و 20 ألف و793 ملاحظ و884 مرشد نفسي، كما خصصت الوزارة عدد 131 مشرف فئات و3536 فرد حراسة و145 فرد خِدْمَات لخدمة الامتحانات والطلاب.

جدير بالذكر أنه في يوم الأحد الحادي عشر من شهر يونيو 2023، بدأت الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في ليبيا وشملت الامتحانات الأقسام العلمية والأدبية والدينية، وكان عدد الطلاب الذين تقدموا لها 123،491 طالبًا وطالبة، وقام طلاب الأقسام الأدبية والعلمية بأداء اختباراتهم الأولى في موضوع النحو والصرف والإملاء، بينما قام طلاب التعليم الديني بأداء امتحانهم الأول في مادة القرآن الكريم وأحكامه.