انطلاق البرنامج التدريبي "مشواري" لتنمية المهارات وريادة الأعمال

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة " ادارة تمكين الشباب " بالتعاون ، اليوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو، البرنامج التدريبي لمشروع "مشواري" لتنمية المهارات وريادة الاعمال بمدينة النوبارية الجديدة خلال الفترة من 25 يوليو وحتى 31 يوليو 2023 م.

حيث يستهدف البرنامج التدريبي كمرحلة أولى عدد 500 شاب وفتاه من شباب الظهير الصحراوي بمراكز الشباب "حياة كريمة" والأندية الرياضية والتي تضم في نطاقها 50 مركز شباب ونادي رياضي للمرحلة السنية بين 16 عام وحتى 24 عام وذلك بقاعه جهاز مدينة النوبارية الجديدة.

يأتي ذلك تحت رعايه الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وطبقا للبروتوكول الموقع بين الادارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف بالأمم المتحدة

وقد افتتحت اليوم الدكتورة منال جمال رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب عبر الفيديو كونفرنس البرنامج التدريبي، وذلك بحضور كلا من الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة ود أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة وا جيهان رشوان مدير الادارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة والمستشار السيد أبو عتيق الفيل رئيس مجلس أمناء جهاز مدينة النوبارية الجديدة

وأشار وكيل الوزارة ان برنامج مشواري يتكون من عده برامج تدريبية منها "المشورة المهنية – تنمية المهارات وريادة الاعمال" ويستهدف تنفيذ ورش عمل لإكساب الشباب مهارات اكتشاف الذات وحل المشكلات والتخطيط للمستقبل لتأهيلهم لسوق العمل وتمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم

كما يمنح البرنامج الشباب المهارات اللازمة للحياة العملية والتعامل مع الآخرين وزيادة فرصهم في الحصول على الوظيفة اللائقة بهم .