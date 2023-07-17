زيارة لجنة القطاع الصيدلي لجامعة بني سويف الأهلية

زار أعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة القطاع الصيدلى بالمجلس الأعلى للجامعات كلية الصيدلة جامعة بني سويف، وجامعة بني سويف الأهلية وذلك في إطار تقييم جاهزية جامعة بنى سويف لاستقبال طلاب بكلية الصيدلة الجامعة الأهلية للعام الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وكلف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور باسم أنور عميد الكلية باستقبال أعضاء اللجنة والتي تضم الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط والدكتور لطفى دياب عميد كلية الصيدلة بجامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة بجامعة المنيا.

ورحب الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بأعضاء اللجنة في رحاب جامعة بني سويف مؤكداً أن أعضاء اللجنة قاموا بتفقد كلية الصيدلة بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والفنيين ثم تفقدوا مبني الجامعة الأهلية وفحص المدرجات والمعامل والقاعات الدراسية للوقوف على الجاهزية لاستقبال الطلاب في كلية الصيدلة.

وعبر الدكتور باسم أنور عميد كلية الصيدلة عن شكره للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على دعمه لكلية الصيدلة ودوره الفعال في إنهاء كافة التجهيزات لاستقبال الطلاب في كلية الصيدلة بجامعة بني سويف الأهلية للعام الدراسي 2023/2024 معبراً عن شكره لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية على الصورة المشرفة التي ظهرت بها الكلية أمام أعضاء اللجنة خلال الزيارة

FB_IMG_1689601324140

FB_IMG_1689601326572

FB_IMG_1689601338327