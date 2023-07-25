انطلاق دورات تدريبية مجانية على 3 مهن لشباب الأسكندرية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، عن بدء قبول طلبات التدريب المهني المجاني على 3 مهن يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة، وذلك للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل من سن 18 إلى 45 سنة، بمراكز التدريب المهني بمحرم بك والهانوفيل والحضرة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مستحدثة لهم وفق أحدث الأساليب العالمية، وفق متغيرات ومتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص.

طريقة التقدم للدورات التدريبية بالاسكندرية

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، انه تم فتح باب قبول دفعة جديدة من راغبي التدريب المهني على مهنة التبريد والتكييف بمركز تدريب مهنى بمحرم بك، وعنوانه:- 100 شارع محسن خلف كلية العلوم، وعلى مهنة الخياطة والتفصيل بمركز تدريب الهانوفيل وعنوانه:- خلف ابو راوية، بالإضافة إلى مهنة إصلاح وصيانة الاجهزة الكهربائية بمركز تدريب الحضرة وعنوانه:- شارع محطة السوق – الحضرة البحرية بجوار السجل المدني، ويتم التسجيل من خلال ملء الإستمارة على الرابط التالى : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCIAFkzojGrC245agasn3X68oWcbeb9QLjidfENcYIeQU7AA/viewform?pli=1 .

الأوراق المطلوبة للتدريب في الإسكندرية

ولفت وكيل المديرية ، إلى مزايا التدريب المجانى المقدم للشباب وهي مكافآت لأوائل الخريجين، وزي تدريبي خاص لكل متدرب، وشهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب تؤهل الشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب، محددًا الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب وهى:- صورة من بطاقة الرقم القومي، وشهادة قيد ( كعب عمل ) من مكتب التشغيل التابع للمديرية، و 2 صورة شخصية، مع الحرص على تسجيل الطلبات من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه.