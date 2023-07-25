مجلس جامعة المنيا يطلق استراتيجية الجامعة للأمن السيبراني

ترأس الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، اجتماع مجلس الجامعة الشهري، وبحضور عمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة.

والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة أعضاء المجلس، وذلك بمقره الدائم بقاعة مجلس الجامعة، وفي بداية الإجتماع قدم دكتور عصام فرحات بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثلاثين من يوليو 1952.

والتي أعادت لمصر حريتها وعزتها وكرامتها، مشيداً ، بمجهودات الكليات في سرعة إعلان جميع نتائج الفرق بالكليات ، في سابقة لم تحدث من قبل خلال شهر يوليو، بما يعزز انضباط العملية التعليمية وهيبتها، ومؤكداً ، علي حرص الجامعة علي تعزيز ركائز بيئة العمل المؤسسي ، في إطار الأنظمة القانونية والقرارات المنظمة، التي تضمن الشفافية والعدالة والمساواة والمحاسبة.

وأشاد رئيس الجامعة ، بالزيارة المثمرة للوفد المصري برئاسة دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، لمؤسسات التعليم العالي البريطانية، لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا في مجال التوظيف والتطوير المهني، ودراسية أحدث ما يتم تقديمه من برامج بينية تواكب مُتطلبات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي.

مؤكداً ، بأن الجامعات عالمياً لم يصبح دورها مقتصراً على تلقين المعلومات، بل أصبحت تواكب حراك التطوير العالمي ، نحو جامعات تؤهل طلابها ، مهنياً ، وعملياً ، وعلمياً، من خلال وضع الآليات لوجود أرضية مشتركة مع الصناعة، والتدريب والتعليم داخل أماكن الإنتاج، وكيفية إدراك الطالب لأهمية التخطيط الاستراتيجي المستقبلي وتنمية الشخصية.

موضحاً ، بأن الجامعة تضم العديد من مراكز التطوير المهني والتأهيل لطلابها والإبتكار وريادة الأعمال ، الذي يجب أن يتم استثمارها وتفعيل دورها، مما يساهم في تحقيق رؤيتها نحو التميز والريادة العالمية في مجتمع المعرفة.

وخلال الإجتماع كرم رئيس الجامعة الدكتور جمال مخيمر عميد كلية العلوم، والدكتور عبد المجيد أمين عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور هشام الجباس عميد كلية الفنون الجميلة؛ لوصولهم السن القانونية، وإنضمامهم إلي خبراء الجامعة ، والتي سوف تستعين بهم في الفترات القادمة للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم.

حيث قام دكتور عصام فرحات بإهدائهم درع الجامعة، مقدماً خالص الشكر والتقدير علي ما قدموه من جهد انعكس علي انضباط العمل داخل الكليات، وإحداث طفرة في أعداد المشروعات البحثية، وتحسين كفاءة النشر الدولي ودعم المعامل، والإرتقاء بالذوق الفني والجمالي؛ لتأدية الكليات دورها المنوط بها.

ودعا دكتور فرحات إلي تشكيل لجنة عليا ، للإشراف على الوحدات ذات الطابع الخاص ومراجعة أعمالها أو دمجها، وإعداد اللوائح الموحدة لها، ودراسة المقترحات ، والقواعد التي تساعد علي تنمية مصادر دخلها وتحسين خدماتها، وتعظيم الإستفادة منها، كأحد المصادر التي تعتمد عليها الجامعة في تنمية مواردها الذاتية.

ومن منطلق الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بالمجال الزراعي وتصدره لأولوياتها، واستلهاماً لما حباه الله لمحافظة المنيا من ظهير صحراوي يمتد شرقاً وغرباً، وإمتلاكها لثروة محجريه وتعدينية، ناقش المجلس إنشاء معهداً للبحوث الصحراوية؛ لخدمة واستثمار البيئة الصحراوية بإقليم المنيا.

وإعداد البحوث والدراسات البيئية المتخصص في العلوم الصحراوية، تشارك فيه جميع الكليات المعنية، للمساهمة في تلبية الإحتياجات والتطلعات في مجال الإنتاج النباتي والزراعي الصحراوي، بإستخدام التكنولوجيا والأنظمة الحديثة والملائمة لمعالجة المشاكل الفنية، لإنتاج المحاصيل في البيئة الصحراوية

وأعلن دكتور فرحات، عن موافقة المجلس على إقرار حوافز جديدة لدعم البحث العلمي والباحثين، وذلك برفع قيمة مكافأة النشر الدولي في المجلات الدولية المرموقة ، الأكثر تأثيراً والأعلى استشهاداً من Q1 إلى Q4، بما يضمن استمرار جهود الباحثين وتحفيزهم لإجراء بحوثهم دولياً، والمساهمة في الإرتقاء بتصنيف الجامعة على المستوى الدولي.

كما وافق المجلس ، خلال انعقاده على صرف مكافأة 1000 جنيها لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بقطاعي التعليم والمستشفيات، وذلك تقديراً لجهودهم خلال الفترة السابقة ، في إنجاح أعمال الإمتحانات والإرتقاء بالعملية التعليمية والخدمات المجتمعية، وذلك وفقاً الضوابط المنظمة في هذا الشأن.

وأوضح دكتور أحمد شوقي مدير مركز ضمان الجودة والإعتماد بالجامعة، أن أغسطس القادم سيصدر المركز تقريره الشامل ، بموقف جميع كليات الجامعة من التقدم للحصول على الإعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، ومدى تطبيق الكلية واهتمامها بآليات ومعايير الجودة ، من أجل تحقيق المخرجات المستهدفة للتعليم.

وذلك بناء علي ما أقره المجلس من خارطة طريق، للبدء الفوري في تقدم جميع البرامج الجديدة والمتميزة ، والكليات ذات البرامج غير المتعددة للإعتماد، وباقي كليات الجامعة خلال عامين، تمهيداً للإعتماد المؤسسي، وأكد رئيس الجامعة ، أن جودة الأداء والتقدم للاعتماد هي الإطار المؤسسي العام لتقييم حسن تطبيق معايير الجودة بالكليات، وهو معياراً لأولوية توزيع ميزانيات الكليات.

وتقديم كامل الدعم لها لتحقيق الجودة والحصول على الإعتماد، مشيراً بأنه ستبدأ الجامعة غداً بدء تركيب الشاشات التفاعلية بالقاعات الدراسية بجميع الكليات ، بهدف تطوير البنية التحتية التكنولوجية ، ودعم التحول الرقمي،وبدء المرحلة الثانية من الدورات التدريبية وورش العمل لإستخدامات هذه الشاشات.

ومن جانبه استعرض دكتور وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات، الأهداف والمحاور الأساسية لإستراتيجية الجامعة للأمن السيبراني، تماشياً مع تزايد اعتمادنا علي تكنولوجيا المعلومات، والحاجة الماسة إلي الحفاظ علي سرية وبيانات الجامعة، وحماية الأنظمة والبيانات والمعلومات الحساسة ، من التهديدات السيبرانية.

موضحاً بأن إستراتيجية الجامعة للأمن السيبراني ، تشمل تحليل شامل للمخاطر وتحديد الثغرات الأمنية وتقييم تأثيرها، وإحتمالية حدوثها، وتنفيذ السياسات والإجراءات الأمنية القوية والشاملة للتعامل معها، والتدريب والتوعية وتحديث التقنيات والبرامج ، وأفضل الممارسات لكيفية التعامل مع التهديدات السيبرانية.

وأهم النصائح لتجنب الوقوع في هذه التهديدات، إلي جانب رفع الوعي بأهم القوانين المنظمة لحماية البيانات والملكية الفكرية ، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتعاون مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.