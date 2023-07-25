جامعةا لمنصورة تكرم العلماء والباحثين بعيد العلم الرابع عشر

كرمت جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء ، خلال احتفالية عيد العلم الرابع عشر 75 من العلماء والباحثين الفائزين بجوائز الدولة، و جوائز الجامعة عن عام 2023 والعلماء الأكثر تأثيرًا فى قائمة استانفورد، الهيئات والأفراد، الحاصلين على دكتوراه ( DSC ) العلوم، أعلى تمويل لمشروع بحثى، أعلى العلماء تأثير فى قائمة Clarivate العالمية، جائزة روبرت لين كارول العالمية، أفضل مكتب لدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا على مستوى الجامعات المصرية ، حصول مجلة المنصورة للعلوم الأساسية والتطبيقية EGBAS على تصنيف Q3 ، أفضل الجامعات الحكومية فى مؤشر براءات الاختراع، كما تم تكريم العلماء والباحثين الفائزين بجائزة أفضل بحث علمي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة، مؤشر براءات الاختراع، جائزة جامعة الشارقة لأطروحات الدكتوراه فى العلوم الادارية فى الوطن العربى، مبادرة شباب من أجل التنمية .



بحضور كلا من الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الدكتورالسيد عبد الخالق وزير التعليم العالى الأسبق، ، الدكتور محمد القناوي – رئيس جامعة المنصورة الأسبق،الدكتور اشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة السابق، و رؤساء الجامعات الاهلية والخاصة ،الدكتور معوض الخولي- رئيس جامعة المنصورة الجديدة، الدكتور السعيد عبد الهادي – رئيس جامعة حورس، و الدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة نواب رئيس الجامعة السابقين ، و العمداء، الأمناء الجامعة المساعدين، مديرى المراكز الطبية ، أعضاء مجلس النواب من أستاذة الجامعة، السادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأكدالدكتور شريف يوسف خاطر أن احتفالية عيد العلم الرابع عشر لجامعة المنصورة تهدف لتكريم رموز جامعة المنصورة والذين سطروا أسماؤهم فى سجل تاريخ جامعة المنصورة بالعلم والبحث العلمى

الاحتفال بعيد العلم هو تكريم للنبوغ، والتفوق، والاجتهاد في خدمة الوطن، وتعبير عن إيماننا بدور العلم والتعليم والبحث العلمي في بناء مجتمع المعرفة الذي نسعي إليه.

كما عبر عن تطلعه لعلماء جامعة المنصورة ليسهموا بعلمهم وأبحاثهم في المجالات العديدة ذات الأولوية ، فهم عماد النهضة العلمية والتعليمية التي نتطلع إليها ونحن علي ثقة في قدرتهم عي مواصلة العطاء من أجل مصر وأبنائها مؤمنين برسالتهم النبيلة متحملين الأمانة والمسئولية بصدق باذلين من جهدهم وعلمهم من أجل مجتمعهم ووطنهم.

وأشار الدكتور أشرف طارق حافظ، إلى تطور البحث العلمى فى السنوات الأخيرة نتيجة اهتمام إدارة الجامعة وقطاع الدراسات العليا والبحوث بتطوير البحث العلمي من خلال المزج بين خبرة شيوخ العلماء وهمة شباب الباحثين ، وطالب بتكثيف النشر الدولي في المجالات ذات الاهتمام العالمي للارتقاء بتصنيف الجامعة، كما أكد عل سعى الجامعة لتوفير بيئة مناسبة تستطيع مساعدة الباحثين على انتاج المزيد البحوث التى يتم نشرها دوليا فى مجلات عالمية.

كما أشاد بمعدلات النشر الدولى فى العديد من التخصصات جعلت الجامعة فى مقدمة الجامعات فى التصنيفات الدولية.

واستعرض الدكتور عمرو عوض منسق عام البحوث حصاد قطاع البحوث حيث حققت الجامعة قفزة كبيرة في عدد الأبحاث وصولاً الي نشر ٤٠٠٠ بحث دولي لعام ٢٠٢٢ بنسبة تطور بنسبة ٢٢٠ ٪؜ عن عام ٢٠١٨

كما تطور نشر الابحاث Q1 بنسبة ٣٢٠ من عام ٢٠١٨ حتي الان بنشر ٢٠٨٧ بحث كما وصل دعم البحث العلمي الى ٥٥ مليون جنيه لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ و حوافز نشر لاعضاء هيئة التدريس ٢٠ مليون جنيه كما وصل دعم المعامل البحثية الي ٢٧.٨ مليون جنيه .

وعرضت الدكتورة منى الهلالى مدير مكتب التصنيف بجامعة المنصورة تطور تصنيف الجامعة بالتصنيفات العالمية ومن أهمها تصنيف شنغهاى في عام 2022 نحجت جامعة المنصورة انها تكون في الفئه من 600-700 علي مستوي العالم كانت وتقدم ترتيب الجامعة دوليا ومحليا 200 مركز فى آخر 3 سنوات الأخيرة، طبقًا لتصنيف يو اس نيوز لعام 2023نجحت جامعة المنصورة أن تكون ضمن افضل 500 جامعة علي مستوي العالم وتكون في المرتبة 447 دوليا والمرتبة التانية علي المستوي المحلي وتقدمت الجامعة 186

وفى سيلق متصل فقد أدرجت مجلة جامعة المنصورة في قاعدة بيانات سكوبس وتم ادراج جامعة المنصورة كعضو متعاون في مفاعل سيرن، كما حققت الجامعة أعلي معدل نشر لكل عضو هيئة التدريس عن باقي الجامعات المصرية.