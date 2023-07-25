مصرع طالب صعقا بالكهرباء في أطفيح

لقي طالب مصرعه، متأثرا بإصابته بصعق كهرباء في قرية بأطفيح، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا، يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة إصابته بصعق كهرباء في قرية تابعة لمركز أطفيح.

تفاصيل مصرع طالب

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن طالبا فقد حياته نتيجة إصابته بصعق كهرباء.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

العثور على جثة متعفنة داخل منزل في الجيزة

وفي سياق آخر عثرت قوات الشرطة على جثة في حالة تعفن بمنطقة الجيزة.

تلقت غرفة إدارة شرطة النجدة بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من شقة بدائرة قسم الجيزة في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ، بالفحص عثر على جثة شخص يدعى "عزت.م." يرتدي ملابسه في حالة تعفن ولا توجد إصابات ظاهرية، وتبين سلامة مداخل ومخارج المسكن ورجحت التحريات الوفاة طبيعية.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لتشريحها والتصريح بالدفن.