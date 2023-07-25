قال وزير العمل حسن شحاتة، إن الدولة المصرية تسير على قدم وساق نحو التحول الرقمي وعالم التكنولوجيا تماشيًا مع المتغيرات التي طرأت على سوق العمل المحلي و الدولي، مضيفًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستعداد المُستمر لوظائف المستقبل، وتحديد المِهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلًا، وتنمية مهارات الشباب عليها.

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وأكد شحاتة، على أهمية التعاون والتنسيق مع الشركاء الإجتماعيين في الداخل والخارج على تنمية قدرات الشباب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعداد الكوادر التقنية الوطنية المدربة تدريباً جيداً ليتلاءم مع متطلبات سوق العمل.

افتتاح ملتقى توظيف لشركات الاتصالات

وجاء ذلك خلال كلمة وزير العمل حسن شحاتة، في المؤتمر الرابع لتوظيف الشباب الذي تنظمه شركة هواوي، اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، إذ افتتح على هامش المؤتمر ملتقى توظيف بحضور ممثلين عن 70 شركة رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توفر المئات من فرص العمل للشباب، واستمع إلى ممثلي هذه الشركات وإلى الشباب المتواجد في الملتقى "خريجي اكاديميات هواوي" للتقديم على فرص عمل، وحث الجميع على الجدية، وبذل كل الجهود من أجل العمل لخدمة التنمية في الدولة المصرية .

وزير العمل يفتتح ملتقى توظيف يوفر فرص عمل في 70 شركة إتصالات وتكنولوجيا معلومات

وقال شحاتة في بداية كلمته: يُشرفني اليوم مشاركتكم في هذا المؤتمرالرابع لتوظيف الشباب، لكي نؤكد مجدداً حرص الدولة المصرية على التعاون والتنسيق مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج، وأن وزارة العمل تدعم بإستمرار هذا التعاون والحوار مع شركائنا لتحقيق الأهداف المشتركة، وما يحدث اليوم مع شركة هواوي العالمية من تعاون ،خير دليل على ما نقوله خاصة وأن هذه الشركة التي نعتز بالشراكة معها، تعمل في مصر منذ ما يقرب من ربع قرن وتتبنى أفكارًا وبرامج تتطابق تمامًا مع رؤية الدولة المصرية، في اتجاه تعزيز الإبتكار، وتوفير الحلول القائمة على أحدث توجهات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء قدرات الشباب لخلق قيمة مضافة لهم، وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإستعداد المُستمر لوظائف المستقبل و"الذكاء الإصطناعي"، وتحديد المِهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً، والمهارات اللازمة لها، وتأكيد الرئيس على أنه يجب العمل على تنمية مهارات الموارد البشرية بما يتناسب مع احتياجات الوظائف.

وأضاف وزير العمل، أنه في الوقت الذي نُرحب فيه بأهمية هذا المؤتمر ومُخرجاته وأهدافه، فإننا نتطلع إلى المزيد من العمل المشترك ،والإستمرار في تنفيذ أفكارنا المشتركة لدعم خطط التحول الرقمي، وتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وتدريب مُدربين بشهادة دولية معتمدة على برامج متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، وذلك فى إطار خطط وزارة العمل نحو تحقيق التحول الرقمى فى مختلف أعمالها وخدماتها المُقدمة للمواطنين، خاصة للشباب من الجنسين ودعمهم ببرامج التدريب المُعتمدة عالمياً لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل الداخلى والخارجى.

وزير العمل يفتتح ملتقى توظيف يوفر فرص عمل في 70 شركة إتصالات وتكنولوجيا معلومات

وأكد أن وزارة العمل وهي تتعاون وتُنسق مع شركائها من أجل ربط التدريب المهني بإحتياجات سوق العمل من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها ،وكذلك تنفيذ بروتوكولات التعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الأهداف المشتركة ،يتماشى ذلك مع ثقافة الدولة، ورؤية مصر 2030، ومع معايير العمل الدولية، وما يشهده سوق العمل العالمي من تحديات ووظائف مستقبلية خاصة في مجال التكنولوجيا والرقمنة ،وهنا نجدد ثقتنا في التعاون مع "هواوي" بإعتبارها من الشركات الرائدة في التعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق هذا الهدف، و ذلك من حيث تعاونها في ملف التدريب المهني،و توفير منح مجانية لشباب الخريجين ليحصلوا من خلالها على شهادة دولية معتمدة، فقد جددنا مؤخراً التعاون بشأن واحد من أهم بروتوكولات التعاون بين وزارة العمل وشركة هواوي لتوفير 4000 منحة مجانية لشباب مصر في مجالات أمن المعلومات و الذكاء الإصطناعي، ونتعاون في غيرها من البرامج التي تخدم التحول الرقمي.

واختتم شحاتة كلمته بالتأكيد على أن هذا الملتقى الذي تشارك فيه 70 شركة رائدة في مجال الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات يُعد فرصة حقيقية للتأكيد على تواصل التعاون ،وتوجيه التقدير مجدداً إلى شركة هواوي والشركات المُشاركة ،ودعا الوزير الجميع إلى بذل المزيد من العمل والجُهد،لدفع مسيرة التنمية في الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.