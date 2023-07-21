منح 900 طالب درجات إضافية في نتيجة الثانوية العامة 2023

تمنح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو 900 طالب وطالبة درجات إضافية في نتيجة الثانوية العامة 2023.

ويحصل هؤلاء الطلاب على تلك الدرجات الإضافية كحافز رياضي للعام الدراسي 2022-2023 تضاف إلى المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023.

وذكرت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم أن الحاصلين على درجات التفوق الرياضي من طلاب الثانوية العامة هذا العام بلغ نحو 900 طالب وطالبة، في 17 لعبة مختلفة.

ويتم منح درجات الفوق الرياضي للطلاب الذين شاركوا في بطولات الألعاب المختلفة التي نظمتها الإدارة العامة للتربية الرياضية وفقًا للقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2016 بشأن حافز التفوق الرياضي.

ويبلغ الحد الأقصى للدرجات الإضافية لنتيجة الثانوية العامة 2023 كحافز رياضي 24 درجة فقط، بشرط ألا يزيد مجموع الطالب النهائي على المجموع الكلي للثانوية العامة المقدر بـ410 درجات.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023:

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في أوائل شهر أغسطس المقبل بعد اعتمادها رسميًا، ثم ظهورها على موقع الوزارة، وإعلانها في المدارس في اليوم التالي.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023:

وذكر وزير التربية والتعليم أن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة للطلاب وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أنها ستكون أفضل من نتيجة العام الدراسي الماضي 2021-2022.

ولفت وزير التربية والتعليم أنه من المتوقع ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد تصحيح نحو نصف المواد.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023 والتي تجاوزت 90 في المئة، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95 في المئة فأكثر نحو 1.5 في المئة من عدد الطلاب.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن نسبة النجاح في امتحان اللغة الثانية في الثانوية العامة 2023 تجاوزت 91 في المئة فأكثر، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95 في المئة فأكثر 20 في المئة من عدد الطلاب.

وتابع وزير التربية والتعليم أن نحو ألف طالب حصلوا على الدرجة النهائية في امتحان مادة الكيمياء في الثانوية العامة 2023 التي اشتكى منها الكثير من طلاب الشعبة العلمية من صعوبتها، بعد تصحيح نصف عدد الأوراق بواقع نحو 260 ألف ورقة.