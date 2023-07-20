نتيجة الثانوية العامة 2023.. موعد الإعلان الرسمي وخطوات الاستعلام

شغلت نتيجة الثانوية العامة 2023، محركات البحث بموقع “جوجل” بمصر، اليوم الخميس، بالتزامن مع ترقب طلاب المرحلة الثانوية موعد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في عدد من المحافظات.

طالبات الثانوية العامة

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أنه تقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).



موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

بحسب ما جاء في تصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فأنه من المقرر ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في المدارس بعد إعلانها إلكترونيًا على موقع وزارة التربية والتعليم.



وأكد “حجازي”، في تصريحات له، أنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في أوائل شهر أغسطس المقبل بعد اعتمادها رسميًا، ثم ظهورها على موقع الوزارة، وإعلانها في المدارس في اليوم التالي.

وأضاف ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المؤشرات الأولية لـ نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة للطلاب وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أنها ستكون أفضل من نتيجة العام الدراسي الماضي 2021-2022.

ولفت وزير التعليم، إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد تصحيح نحو نصف المواد.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

طالبات الثانوية العامة

ويمكن لطلاب المرحلة الثانوية، الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023، عبر موقع وزارة التربية والتعليم لمركز معلومات وزارة التربية والتعليم، أو عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023



وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف في وقت سابق، عن ارتفاع نسبة النجاح بعدد من المواد بنتيجة الثانوية العامة 2023.

وأوضح حجازي، أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023 والتي تجاوزت 90 في المائة، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر نحو 1.5 في المائة من عدد الطلاب.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن نسبة النجاح في امتحان اللغة الثانية في الثانوية العامة 2023 تجاوزت 91 في المائة فأكثر، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر 20 في المائة من عدد الطلاب.

وتابع وزير التعليم، أن نحو ألف طالب حصلوا على الدرجة النهائية في امتحان مادة الكيمياء في الثانوية العامة 2023 التي اشتكى منها الكثير من طلاب الشعبة العلمية من صعوبتها، بعد تصحيح نصف عدد الأوراق بواقع نحو 260 ألف ورقة.

وأضاف الوزير، أن نحو خمسة آلاف طالب حصلوا على درجات بنسبة 95 إلى 100 في المائة من مجموع مادة الكيمياء في الثانوية العامة 2023.

خطوات الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2023

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023، من خلال اتباع تلك الخطوات: