الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات التحويل الإلكتروني بين المدارس فى القاهرة

تلاميذ المدارس
تلاميذ المدارس

التحويل الإلكتروني بين المدارس فى القاهرة.. تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لليوم الثالث على التوالي  طلبات باب التحويلات بين المدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وذلك من خلال الموقع الالكتروني بين المدارس2023.

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خطوات التحويل الإلكترونى بين المدارس فى الجيزة

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اتحاد البنوك  يؤكد صرف الحوالات الخارجية للعملاء بنفس عملة التحويل ودون قيود

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إجراءات التحويل الإلكتروني بين المدارس في الجيزة

التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023

حرصت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على اتاحة رابط إلكترونيا لموقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023، لأولياء الأمور الراغبين في التقديم لطلب التحويل الإلكتروني بمحافظة القاهرة من خلال الضغط هنـــــــا.

التحويل من مدرسة لأخرى في محافظة القاهرة

 

خطوات التحويل من مدرسة لأخرى في محافظة القاهرة

الدخول على موقع التحويل الإلكتروني من خلال هذا الرابط.

 ثم قم باختيار التحويلات المدرسية.

 ثم قم بالدخول على تحويلات الطلاب لعام 2023-2024.

 ثم اضغط على استمارة طلب تحويل.

لابد من قراءة التعليمات جيدًا.

ثم قم بالضغط على كلمة استمرار في الأسفل.

 ستظهر لك استمارة التحويل قم بملئها.

رابط موقع التحويل الإلكترونى 

الجدير بالذكر أنه قد أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة لأولياء الأمور رابط موقع التحويل الإلكترونى بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسى 2023/2024؛ وذلك لإتمام عمليات نقل وتحويل الطلاب من مدرسة لأخرى، وذلك حتى 31 من شهر يوليو الجاري.

 

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