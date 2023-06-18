وزير التعليم العالي ومحافظ الإسماعيلية يضعان حجر الأساس لعدد من المشروعات

استكمالًا لحرص وخطة الدولة وقياداتها السياسية على تطوير العملية التعليمية بمختلف مراحلها وخاصة التعليم الجامعي.

قام كلًا من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم الأحد، بزيارة وتفقد المستشفى الجامعى لجامعة قناة السويس ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الجاري إنشاؤها في عام ٢٠٢٥.

وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والقائم بعمل رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات التعليم العالي والجامعة ولفيف من الإعلاميين وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الإسماعيلية.

وبدأت الزيارة بتفقد الأقسام الداخلية لمستشفى طب الأطفال والتي تقع خلف المستشفى التخصصي وتتكون من ثلاثة طوابق (أرضي وطابقين).

الطابق الأرضي: يضم ٦ عيادات خارجية عامة وتخصصي، وغرفة لتصنيف الحالات، وقسم لطوارئ الأطفال وحديثي الولادة، الطابق الأول: يشمل وحدة الحضانات بسعة ١٦ حضانةً، و ٨ غرفٍ بسعة ١٦ سريرًا الطابق الثاني: يشمل ٨ غرفٍ بسعة ١٦ سريرًا، ووحدة للعناية المركزة بسعة ١٦ سريرًا عناية، بدأ العمل بالمشروع ١٠ يناير ٢٠٢٣ ويستمر حتى ٩ يناير ٢٠٢٥.

وتلا ذلك وضع حجر الأساس لمبنى العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي والمقام على مساحة إجمالية ١٠٩٣٠ م٢ ويتكون من بدروم وأرضي وعدد ٢ طابق علوي، يشمل جميع العيادات التخصصية ٧٤ عيادة تخصصية، وعدد ٧ قاعات محاضرات بخلاف صيدليات وأماكن انتظار للمرضى.

وخلال الزيارة، تم وضع حجر الأساس لمبنى الاختبارات الإلكترونية بجامعة قناة السويس، بمساحة إجمالية ٩٠٠٠م٢ بسعة ٣٢٠٠ طالبًا والذي يتكون من ٥ طوابق (أرضى + ٤ متكرر)، مساحة الطابق الواحد ١٨٠٠م٢ ويضم صالة اختبارات إلكترونية بمساحة ١٢٠٠م٢ بسعة ٦٥٠ طالبًا وطالبةً وغرف خدمات لشبكة المعلومات والكهرباء والتكييف المركزي، ومكاتب إدارية، و٨ غرف لكل طابق واجهات ذات المبنى من الحوائط الستارية (كيرتن وول) وكلادنج.

وخلال الزيارة، عرضت الدفعة الرابعة لكلية الهندسة المصرية الصينية للتكنولوجيا تصميم لسيارة (ميكروجكت) مشروع صناعة محلية تعمل بتقنية الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى الطاقة الشمسية ويمكن تحويلها لتقنية سرير لنقل المرضى ويمكن تحويلها لصندوق لنقل البضائع ومزودة ب ٣ شاشات كمبيوتر وذلك لإمكانية التحكم في مسارها والتحكم في سرعتها قبل أي مطب.

وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل المستشفى الجامعي.

مؤكدًا على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للجامعات الحكومية لتكون قادرة على الوفاء برسالتها الأكاديمية والمجتمعية.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى حرصه الدائم على توفير كل الدعم لجامعة قناة السويس بما يساعد على إتاحة المناخ المناسب للعملية التعليمية وتأهيل الكوادر البشرية وذلك وفق خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

ومن جانبه، أكد رئيس جامعة قناة السويس على حرص الجامعة على تطوير الخدمات المقدمة لابنائها الطلاب بمختلف الكليات، خاصة المغتربين.