البصرة تسجل درجات حرارة قياسية| فيديو

سجلت محافظة البصرة العراقية، أعلى درجات حرارة في تاريخها، حيث بلغت حرارتها أكثر من نصف درجة الغليان.

البصرة تسجل درجات حرارة قياسية

تعد البصرة واحدة من أحر مدن الشرق الأوسط، وسجلت في 22 يوليو 2016 درجة حرارة بلغت 53.9 درجة مئوية، ويعيش في المدينة الواقعة على نهر شط العرب أكثر 1.5 مليون شخص.

جنوب العراق في خطر بعد تحذير واسع من الفاو، من آثار أشد موجة حر منذ 40 عامًا، على أهوار جنوب العراق.

منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، حذرت من أن منطقة الأهوار التاريخية في جنوب العراق تشهد أشد موجة حرارة منذ 40 عامًا، متحدثة كذلك عن تراجع شديد لمنسوب المياه.

وحذرت الفاو من العواقب الخطرة لتغير المناخ وندرة المياه على الأهوار ومربي الجاموس في جنوب العراق.

وشهدت بعض البلدان درجات حرارة قياسية تخطت في كثير من الأحيان حاجز الـ50 درجة مئوية، وهو معدل لا يستبعد خبراء أن يكون الاحترار المناخي أحد أسبابه.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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