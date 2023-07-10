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الإثنين 10 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"أنت عارف أنا مين".. طالب يهدد معلم رفض تسريب امتحان ثانوية عامة

المدرس أحمد صلاح
المدرس أحمد صلاح

"مش هيجي عليك يوم الامتحان"، بهذه الكلمات هدد أحد طلاب الثانوية العامة 2023 أحد المدرسين؛ ذلك بسبب رفض المدرس أن يساعد طالب في غش إجابات الامتحان الماضي.

طالب يهدد معلمه بسبب امتحان ثانوية عامة

ونشر أحمد صلاح، كبير معلمي مادة الأحياء بمحافظة الشرقية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة من رسالة "واتساب" موجه من الطالب له، والتي تكشف عن السلوك السيئ للطالب، حيث إنه يهدده لرفضه غش الطالب.

الرسالة

وكتب المعلم، :"طالب رن عليا عاوزنى أغششه الامتحان ولما رفضت.. بعت لي الرسالة دي.. الدنيا أتقلب حالها تقريبا.. واللى بيغش هو اللى عنده الحق.. ولا قيم ولا مبادئ".

 

ورفض هذا المعلم صيغة التهديد في رسالة الطالب له، قائلًا: "متقلقش هعرف أخد حقي بالقانون، ومتزعلش من اللي هيحصل".

 

وجاءت رسالة الطالب للمعلم: "أنت بتقفل الخط في وشئ.. ما هيجي عليك يوم الامتحان غير وانت مشرف في مديرية الأمن، هعرفك أزاي تقفل في وشي الخط. انت عارف أنا مين علشان تقفل في وشي".

 

وعلق نجل المعلم على المنشور الخاص بوالده، كاتبًا: " ولا يهمك خالص حضرتك مش علشان والدي انت قامة وقيمة كبيرة والأشكال الغشاشة دي اللي مالهاش لازمة ولا تشغل بالك بيها وربنا يهدي لينا أنفسنا ويهدي الطلبة دي.كله عايز يدخل طب ماشاء الله"، فيما كتب أحد طلابه: “ده انسان مريض وغير سوي نفسياً ولا عنده أخلاق..ربنا ينجينا ويعدينا منها على خير ويبارك في حضرتك يا مستر ونعم الأخلاق والله”.

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