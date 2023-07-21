الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

رابط إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن الرابط الرسمي  لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

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وينشر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد اعتمادها من الوزير وإعلانها رسميًا في مؤتمر صحفي والكشف عن قوائم الأوائل. 

وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 في المدارس في اليوم التالي لإعلانها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتسلم الطالب شهادة النتيجة التي تحتوي على الرقم السري لتسحيل الرغبات في موقع التنسيق الإلكتروني. 

ولمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 فور إعلانها رسميًا برقم الجلوس اضغط هنا

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023. 

وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في أوائل شهر أغسطس المقبل بعد اعتمادها رسميًا، ثم ظهورها على موقع الوزارة، وإعلانها في المدارس في اليوم التالي. 

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 

وذكر وزير التربية والتعليم أن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة للطلاب وأولياء الأمور، مشيرا إلى أنها ستكون أفضل من نتيجة العام الدراسي الماضي 2021-2022.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد تصحيح نحو نصف المواد. 

ونوه وزير التربية والتعليم بأن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023 والتي تجاوزت 90 في المائة، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر نحو 1.5 في المائة من عدد الطلاب

ونوه وزير التربية والتعليم بأن نسبة النجاح في امتحان اللغة الثانية في الثانوية العامة 2023 تجاوزت 91 في المائة فأكثر، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر 20 في المائة من عدد الطلاب.

وتابع وزير التربية والتعليم أن نحو ألف طالب حصلوا على الدرجة النهائية في امتحان مادة الكيمياء في الثانوية العامة 2023 التي اشتكى منها الكثير من طلاب الشعبة العلمية من صعوبتها، بعد تصحيح نصف عدد الأوراق بواقع نحو 260 ألف ورقة.

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