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"الحج السعودية"ا: تأشيرة زيارة المملكة تمكن حاملها من أداء العمرة   الأرصاد تكشف حالة الطقس للمدن الساحلية غدا الخميس
الأربعاء 19 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد تكشف حالة الطقس للمدن الساحلية غدا الخميس

الارصاد
الارصاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، لبعض المدن الساحلية، والتي تشهد أجواء لطيفة ومستقرة، وأجواء لطيفة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

 

وتسجل المدن الساحلية المطلة على البحار أقل درجات حرارة على مستوى جمهورية مصر العربية، مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، ودائمًا ما تتسم حالة الطقس بالمدن الساحلية بنسب رطوبة عالية.

 

ويكون متوسط درجات الحرارة الطقس بالمدن الساحلية، بين الـ 32 و33 درجة مئوية، والمحسوسة تصل لـ 36 درجة مئوية، ونسب الرطوبة تتراوح بين 90 إلى 95.

 

أما حركة الملاحة على البحر المتوسط تكون منتظمة، وتسجل المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط تسجل درجات حرارة أقل من الدول الأوروبية مثل إيطاليا واليونان، التي تسجل بالـ 40 درجة.

 

وتشهد المناطق المطلة على البحر الأحمر، درجات حرارة مرتفعة خلال فترات النهار، وتسجل 40 و41 درجة مئوية، كما أن حركة الملاحة تشهد استقرار وأجواء مناسبة للغطس والسباحة وكافة الأنشطة البحرية.

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