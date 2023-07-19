إقامة معرض للحرف اليدوية والتراثية في جامعة القاهرة (صور وفيديو)

نظمت جامعة القاهرة معرضًا للحرف اليدوية والتراثية، بالتعاون مع محافظة الجيزة وبالتنسيق مع منصة أيادي مصر للتسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية، بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

جاء ذلك في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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جامعة القاهرة تدعم الحرف اليدوية

وأوضح الدكتور محمد الخشت أن جامعة القاهرة تدعم إقامة معرض الحرف اليدوية والتراثية باعتباره فرصة جيدة لتسويق المنتجات المعروضة بداخله، وتشجيع أصحاب الحرف والصناعات ودعمهم من خلال توفير منافذ لبيع وعرض منتجاتهم بأسعار مناسبة.

معرض الحرف اليدوية

وأكد رئيس جامعة القاهرة ضرورة الحفاظ على العديد من الحرف والمنتجات من الاندثار، وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.

معرض الحرف اليدوية في جامعة القاهرة

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى حرص الجامعة على المشاركة بقوة وفعالية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ، في كافة المبادرات القومية ومن بينها مبادرة "صنايعية مصر" التي أطلقتها القيادة السياسية، بهدف إتاحة فرصة التدريب والتأهيل أمام الشباب ورفع المستوى المهني للصنايعية في مصر.

معرض الحرف اليدوية

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن القوافل التي تُطلقها الجامعة لمختلف المحافظات تتضمن تنظيم ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية لسكان تلك المناطق انطلاقًا من دور الجامعة الاجتماعي والوطني والتنموي.

معرض الحرف اليدوية في جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تسعى لتلبية احتياجات المجتمع

وقال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن جامعة القاهرة تسعى لتلبية احتياجات المجتمع.

معرض الحرف اليدوية

وأضاف نائب رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تحرص على تنظيم ورش عمل مجانية في مختلف التخصصات الحرفية، للطلاب والخريجين والعاملين لرفع المستوى المهني للصنايعية في مصر.

معرض الحرف اليدوية في جامعة القاهرة

ولفت نائب رئيس جامعة القاهرة إلى توجيه الدكتور محمد الخشت باستغلال الإمكانيات الموجودة بالكليات من معامل وأدوات لتنفيذ الورش التدريبية للصناعات والحرف المختلفة.

معرض جامعة القاهرة

وأكد نائب رئيس جامعة القاهرة أن معرض الحرف اليدوية والتراثية يُعد فرصة لتعليم الطلاب وتدريبهم للقيام بالتسويق الإلكتروني عبر منصة أيادي مصر.