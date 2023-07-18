الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا عن الحالة المرورية لليوم الثلاثاء، حيث تنتظم الحركة المرورية في نفق الأزهر وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، وتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري، وتحديدا في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي.

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كورنيش القاهرة يشهد كثافات متقطعة

وذكر التقرير أن كورنيش القاهرة يشهد كثافات متقطعة من المظلات وفي اتجاه وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة فإنه يشهد سيولة مرورية.

وأوضح التقرير أن كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية، يشهد كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة، أما المتجه إلى العباسية، سيجد كثافات بسيطة تبدأ تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، ونفس الأمر للمتجه إلى ميدان التحرير ومدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة.

ظهور كثافات متحركة في شارع عباس العقاد

وأشارت التقرير إلى ظهور كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للطريق الدائري، وفي شارع صلاح سالم سنجد كثافات مرورية بالتزامن مع نزول الموظفين، ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، ويشهد كوبري الروضة بعض الكثافات.