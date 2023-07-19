نشرة أخبار حوادث السادسة صباحا.. انتشال جثة سيدة مسنة من أسفل أنقاض عقار الخليفة

تحرص بوابة الوفد الإلكترونية، على متابعة أهم أخبار حوادث، من خلال نشرة حوادث على مدار اليوم، وجاء من بين الاخبار التي شهدتها الساعات الماضية.

انتشلت قوات الإنقاذ في الحماية المدنية بالقاهرة ، جثة مسنة تدعى الحاجة ماجدة من أسفل أنقاض عقار الخليفة المنهار، وجارى البحث عن أخرين.

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انتشال جثة سيدة مسنة من أسفل أنقاض عقار الخليفة

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، من جهودهم لضبط طرفي المشاجرة، وقعت في منطقة الواحات البحرية في محافظة الجيزة، والتي اثارت حالة من الرعب عقب نشوب مشاجرة بين مجموعة من العمال بسبب خلافات على قطع أرض أملاك دولة مما أسفر عن إصابة شخصين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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جهود مكثفة لضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية بالواحات البحرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 1129 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 230 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 21 دراجة نارية مخالفة، 27 مخالفة موقف عشوائى، 89 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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المرور: 1129 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة

تباشر النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، تحقيقاتها مع عاطلين متهمين بسرقة سورا حديديا من الطريق فى منطقة المقطم.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين لديهم معلومات جنائية سابقة لهم، وارتكابهم جرائم مشابهة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة المقطم بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة سرقة المال العام.

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ليست الجريمة الأولى.. التحقيقات تكشف تفاصيل سرقة سور حديدي بالمقطم

لقيت ربة منزل حتفها وأصيب زوجها وابنها إثر تناول وجبة طواجن بمحل كشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية ، إخطارًا من مستشفى الشاملة باستقبالها ربة منزل متوفاة وإصابة طفلها وزوجها بسبب تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طواجن من أحدى محال الكشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

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وجبة طواجن بمحل كشري تنهي حياة ربة منزل وإصابة زوجها وابنها