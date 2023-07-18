الثلاثاء 18 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رئيس الأهلى في إيطاليا للتعاقد مع المدرب الجديد (خاص)

خالد العيسي رئيس
خالد العيسي رئيس الأهلى

 يسافر خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى، لإيطاليا، اليوم الثلاثاء، لحسم صفقة التعاقد مع المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب الجنوب أفريقي موسيماني.

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 خالد العيسى، رئيس الأهلى في إيطاليا:

 أكد مصدر من داخل النادي الأهلى السعودي في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية أن خالد العيسى، رئيس النادي، يسافر اليوم الثلاثاء إلى روما لحسم صفقة المدير الفني الجديد للفريق، والذي سيقود الراقي في معسكر النمسا استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

 وكان النادي الأهلى قد وصل لمرحلة متقدمة من الاتفاق مع المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لنابولي الإيطالي، كما اتفق الأهلي مع جوزية مورينيو مدرب نادي روما.

 الأهلى من دون مدرب في النمسا:

 يتواجد فريق النادي الأهلى حاليًا في النمسا من دون مدرب حيث معسكر الإعداد للموسم الجديد، ومن المقرر أن يستمر معسكر الفريق هناك لمدة 20 يومًا قبل العودة لجدة قبل بطولة الدوري السعودي للمحترفين بأسبوع، وخلال ساعات سيعلن النادي عن المدرب الجديد للفريق.

 

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