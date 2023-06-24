نائب محافظ البحيرة تستقبل وفد وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية

استقبلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الدكتور أحمد كمالى نائب وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، والوفد المرافق له وممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من الخبراء المختصين لمناقشة مسودة تقرير "المراجعة الطوعية المحلية" لمحافظة البحيرة، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس - السكرتير العام المساعد، وأعضاء المجلس الإستشاري للتنمية المستدامة بالمحافظة والقيادات التنفيذية .

وضم الوفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة منى عصام - مساعد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية لشئون التنمية المستدامة، آية نوار - نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، عالية خالد - محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة.

ومن ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلفان ميرلن - نائب الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ريهام يوسف - رئيس السياسات والشراكات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، علياء السيد - أخصائي سياسات وشراكات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نادين الزيني - مساعد سياسات وشراكات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ورحبت نائب محافظ البحيرة، بوفدي وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أرض محافظة البحيرة، معربةً عن تقديرها لدورهم الكبير في إعداد التقرير الطوعي للمحافظة، على أسس علمية ومعايير ومؤشرات حقيقية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة الجهات المشاركة، كونهم شريك أساسي في عملية التنمية جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية، مؤكدةً على وضع التقرير الطوعي محل الإهتمام المشترك بين مختلف الجهات.

وعقب الإستقبال تم عقد ورشة عمل حول مناقشة مسودة تقرير "المراجعة الطوعية المحلية" لمحافظة البحيرة وذلك بقاعة المؤتمرات بالديوان العام.

وفى كلمتها أشارت الدكتورة نهال بلبع، إلى أن الدولة المصرية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، تسير بخطى متسارعة وقوية نحو التنمية والبناء، من خلال التخطيط الجيد على أسس علمية ومعرفية ورؤية منهجية، مؤكدةً على حرص المحافظة على إستكمال التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية فى جميع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضافت نائب محافظ البحيرة، أن إعداد مسودة تقرير المراجعة الطوعية المحلية جاءت بشكل دقيق وموضوعي، والتي سوف يكون لها أثر وإنعكاس مباشر على إعداد وكتابة التقرير النهائى للمحافظة ودوره المأمول فى توفير إحتياجات المحافظة، هذا بالإضافة إلي إتاحة فرصة للتكامل والتوأمة مع كافة دول العالم وتحقيق التبادل الثقافي والإقتصادي والعلمي وتبادل الخبرات وتوسيع المدارك وكذا تطوير قدرات المحافظة التنموية وزيادة المخصصات الإستثمارية لها وتوفير التمويل اللازم للتوسع فى إقامة المشروعات التنموية والخدمية.

وفى كلمته أعرب الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، عن بالغ سعادته لتواجده على أرض محافظة البحيرة، كما قدم خالص الشكر للدكتورة نائب محافظ البحيرة وللقيادات التنفيذية بالمحافظة، تقديراً لجهودهم التنموية البارزة بمحافظة البحيرة، مشيراً إلي حرص وزارة التخطيط على تقديم أدوات فعالة للتعامل مع الاحتياجات التنموية وتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوي محافظات الجمهورية وتحديد وضعية كل محافظة بالنسبة لهذه الأهداف وإيضاح نقاط القوة والضعف لتغطية احتياجات المحافظة فى الخطط المستقبلية.

ولفت إلي أن الحكومة المصرية تقدمت بثلاثة تقارير مماثلة شملت مقترحات وتفعيل مجموعة من السياسات للإرتقاء بالمؤشرات التنموية، وأوضح أن محافظة البحيرة جاءت فى المركز الأول على مستوي الجمهورية فى إعداد وتجهيز تقرير موضوعي محكم اعتمد فى صياغته علي بيانات دقيقة.

ومن جانبه قام الدكتور خالد زكريا، بإستعراض المسودة الخاصة بالمراجعة الطوعية المحلية لمحافظة البحيرة، والتي تضمنت عدد من البنود منها حقائق وأرقام خاصة بمقومات وقدرات وجهود المحافظة فى محاور (البشر - الأرض - الشراكة - العدل - الرخاء - العيش بكرامة)، مؤكدًا أن هناك إستفادة محققة من هذا التقرير تتمثل فى تحديد أبرز التحديات والفرص والميزة التنافسية وتنمية القطاع الخاص والفرص الإستثمارية، ونقل إحتياجات المحافظة بشكل دقيق لمختلف الوزارات والمؤسسات، موضحاً أن تنمية قدرات المحافظات وتدعيمها بالمخصصات المالية سيكون مرتبط بتحقيق وتحليل مؤشرات الأداء.

وأوضح أن خطة وعملية إعداد مسودة التقرير الطوعي إستمرت لمدة ٣ أشهر من خلال عدد من المراحل (مرحلة تحضيرية - جمع البيانات - تحليل البيانات - كتابة المسودة ثم العرض على أصحاب المصلحة) مشيراً إلي أنه تم تنفيذ جلسات متنوعة ومتخصصة فى كافة القطاعات والمجالات بالإضافة إلي العمل الميداني لجمع البيانات وإستعراض تقارير مراكز المعلومات والتعبئة والإحصاء والإطلاع على حجم المشروعات المنفذة علي أرض الواقع وكذا خطط التنمية بالمحافظة.

وأشار سيلفان ميرلن، أن محافظة البحيرة تمكنت خلال فترة قصيرة الإنتهاء من مسودة التقرير الطوعي، موضحاً أنه تم تقديم عرض شامل ووافي عن الجهود والتحديات وذلك بعد التشاور مع أصحاب المصلحة من الجهات المعنية، مؤكداً على أهمية التقرير فى وضع الخطط الإستثمارية وتحقيق التنمية ودعم وإتخاذ القرار وتنفيذ إجراءات فعالة فى قطاعات التعليم والصحة بمشاركة القطاع الخاص، وأضاف أن إطلاق أول مؤشر متكامل لتنافسية المحافظات يهدف إلي دراسة الفجوات التنموية الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات ومساعدة الدولة فى التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة لموارد الدولة كافة.

وتم فتح باب النقاش والحوار أمام عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الجمعيات الأهلية وجهاز شئون البيئة ومديري المديريات الخدمية والمجالس القومية المتخصصة والغرفة التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين وعدد من ممثلى الشباب والمزارعين والقادرون باختلاف ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وشركات المرافق العامة حول تقرير المراجعة الطوعية المحلية لمحافظة البحيرة.

واستعرضت نائب محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للخطة الإستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وأهم المشروعات التي تم تنفيذها، كما أستعرضت مقترح الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

ثم خلصت فعاليات ورشة العمل بالتأكيد على أهم التوصيات التي تمثلت فى:

- تكاتف كافة الجهود لزيادة موارد المحافظة الذاتية وتنميتها لدعم الاحتياجات التنموية والخطط الاستثمارية والمشروعات المنفذة.

- التنسيق بين كافة الجهات عند تنفيذ أعمال المرافق للحفاظ على المال العام وصيانته.

- الإهتمام بجودة أعمال الرصف نظراً لارتفاع تكاليفه الإستثمارية.