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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس جامعة القاهرة يهنئ لاعبة الجودو للمكفوفين لفوزها بالميدالية الذهبية

أمينة الحسيني
أمينة الحسيني

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة  أمنية الحسيني الطالبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ولاعبة منتخب الجودو للمكفوفين لفوزها بالميدالية الذهبية فى منافسات بطولة الدول الصغيرة. 

وتقام منافسات بطولة الدول الصغيرة في فنلندا وتستمر حتى 7 يوليو الجاري.
 

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وأشاد رئيس جامعة القاهرة بالمشاركة المُشرفة والأداء المتميز للطالبة أمنية في منافسات البطولة، مؤكدًا كفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المحلية والدولية في مختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة.

أمينة الحسيني طالبة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة 

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وقال رئيس جامعة القاهرة إن مشاركة الطلاب في المسابقات المختلفة تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة. 

وأكد رئيس جامعة القاهرة دعمه الكامل وتشجيعه للطلاب المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل.

كما قام الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بتهنئة الطالبة متمنيًا لها مزيدا من التفوق والرقي.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، تتمسك بحق الطلاب من ذوي القدرات الخاصة، باعتبار أن المقياس هو الكفاءة فقط، حيث قبلت كليات جامعة القاهرة خلال السنوات الماضية عددًا كبيرًا من المكفوفين وذوي الإعاقات المختلفة نظرًا لكفائتهم وأزالت من أمامهم العراقيل والعقبات.

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