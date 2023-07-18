جامعة القناة تفتتح معرض "تراثنا" بمشاركة العارضين من سوريا والصين

افتتح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث معرض " تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية بمشاركة 45 عارض وعارضة، فضلا عن العارضين الوافدين من سوريا والصين

وأقيم المعرض بإشراف عام الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، وضم أعمال العارضين من المشغولات اليدوية والتراثية من التطريز، أعمال الكروشيه، الإكسسوارات، الملابس، أنتيكات وتحف فرعوني، شنط، مفروشات، طرح، منتجات بشرة، أعمال الخرز، ومكرمية.

وأشاد العارضون بحسن التنظيم ووعدو باستمرار إقامة المعارض في كليات جامعة قناة السويس وحول ابداعات العارضين أشاد الزائرين للمعرض بحسن الجودة وتميز الشغل المعروض في الإبقاء علي التراث العربي في كل المعروضات.