عروض للأبحاث والأفكار الإبداعية بجامعة القناة

ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية بجامعة قناة السويس بعنوان " التحالفات العلمية والتحديات المعاصرة "، وبرعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، وإشراف الدكتور تامر شوقي عبد المنعم نائب رئيس المؤتمر – مدير وحدة التحول الرقمي، وإشراف تنفيذي الدكتورة رانيا حلمي عبده مقرر المؤتمر – وكيل كلية الطب البيطري لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شعبان حفني شعبان منسق عام المؤتمر - العميد الأسبق لكلية التربية- انطلقت جلسات العرض التقديمي، والبوستر العلمي.



ويذكر أن الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث حرص على متابعة عروض للأبحاث والأفكار الإبداعية المُقدمة من المشاركين، في صورة تقديمية أمام اللجنة العلمية، وعرض أبحاث الملصقات في القاعة المخصصة للبوستر، لافتاً إلى أن تحكيم هذه الأبحاث يتم من خلال نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في كافة التخصصات.

حيث عقدت عروض الأبحاث الشفوية في مجال العلوم الإنسانية بمسرح رعاية الشباب، أما مجال العلوم الطبية عقدت عروضه بقاعة سفارة المعرفة، بينما عقدت عروض العلوم الهندسية بقاعة اتحاد الطلاب، فيما عقدت عروض العلوم الأساسية بقاعة المؤتمرات المرئية ، إلى جانب عروض بحوث الملصقات.