القبض على سارق شقة سكنية بالقاهرة

تمكن رجال الأمن ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة بعض المنقولات من داخل شقة سكنية بالقاهرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية ب من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم وبحوزته شاشــةتليفزيــــون مـجهولة المصـــد، وبمناقشته عن مصدرهـــا إعترف بسرقتها وبعض المنقولات الأخرى من داخل شقة كائنة بدائرة القسم "ملك أحد الأشخاص غير متواجد بالبلاد" بأسلوب"التسلق"،وتم بإرشاده ضبط المسروقات المُستولى عليها.

بإستدعاء نجل شقيقة مالك الشقـــة تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بينما تواصل أجهزة وزارة الداخلية من شن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال24 ساعة من ضبط 247 قضية مخدرات ، 95 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 61140 حكم قضائى متنوع

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 247 قضية مواد مخدرة، بإجمالى 276 متهم ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 132,375 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 37,700 كيلو جرام، كمية من مخدرالهيدرو وزنت 17,500 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 15,895 كيلو جرام،

كمية من مخدر الشابو وزنت 3,035 كيلو جرام، كمية من مخدرالإستروكس وزنت 2 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 680 جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 670جرام، ومجموعة من الأقراص المخدرة بلغت 51788 قرص مخدر.

بينما فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 95قطعة سلاح نارى بحوزة92 متهم وذلك على النحو التالى:

رشاش20 بندقية آلية،20 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، 52 فرد محلى، 387 طلقة مختلفة الأعيرة،

15 خزينة متنوعة، 198 قطعة سلاح أبيض.

اما فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 61140 حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

190 حكم جناية، 18625 حكم حبس جزئى.

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