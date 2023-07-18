غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي مغاغة

اعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، أنه بدءا من غدا الأربعاء، ستم تنظيم قافلة طبية وعلاجية بالمجان ، لأهالي قرية قرارة ، إحدى قرى مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة .

وذلك على مدار يومين متتاليين 19 و 20 من يوليو الجاري ، وفى اطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ، ولجميع المواطنين في اماكنهم ، وتنفيذا للمبادرة التي اطلقها رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) ، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، و تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

واوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن "، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين.

مع تقديم الخدمات الطبية ، من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات؛ مشيرا وكيل الوزارة ، إلى القوافل الطبية والعلاجية بالمجان ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.