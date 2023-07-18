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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي مغاغة

القوافل الطبية
القوافل الطبية

اعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، أنه بدءا من غدا  الأربعاء، ستم تنظيم قافلة طبية وعلاجية  بالمجان ، لأهالي قرية  قرارة ، إحدى قرى مركز ومدينة مغاغة  شمال المحافظة .

وذلك على مدار يومين متتاليين 19 و 20 من يوليو الجاري ، وفى اطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية،  لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ، ولجميع المواطنين في اماكنهم ، وتنفيذا للمبادرة التي اطلقها رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) ، وبتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، و تحت رعاية  اللواء أسامة  القاضي محافظ المنيا.

واوضح  الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن "، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين.

مع تقديم الخدمات الطبية  ، من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات؛ مشيرا وكيل الوزارة ، إلى القوافل الطبية والعلاجية بالمجان ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

الجريدة الورقية