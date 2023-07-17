استمرار التعاون بين مديريتي الزراعة والصحة في تنظيم الندوات بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين بها، مشيدًا بالتعاون بين مديريتي الزراعة والصحة في تنظيم الندوات الإرشادية لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أشاد المحافظ بمبادرة 100 يوم صحة والتي تهدف إلى التوسع في توفير الخدمات الصحية المتنوعة وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لضمان إتاحة الخدمات الصحية والعلاجية بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى أنه في إطار البروتوكول الموقع بين مديريتي الزراعة والصحة لعقد ندوات توعوية وتثقيفية للعاملين تم تنفيذ ندوة تثقيفية لعدد من العاملين بالمديرية عن "أهداف حملة 100 يوم صحة والفئات المستفيدة" في حضور الدكتور عايدة عطية، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، ومقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والدكتور عمرو حاتم منسق الحملة، والدكتورة آيه سامي، والدكتور محمد طارق، والدكتورة ندا سراج، من الأطباء المشاركين بالحملة.

أوضح وكيل وزارة الزراعة، أنه خلال الندوة تم تعريف الحضور بأهداف مبادرة 100 يوم صحة والخدمات الطبية المجانية التي تقدمها من خلال الفرق الثابتة والمتحركة من الأطباء وأطقم التمريض بتوقيع الكشف الطبي على مرضى السكر والضغط والاعتلال الكلوي بجانب خدمات تنظيم الأسرة للسيدات، لافتاً إلى أنه في نهاية الندوة تم توقيع الكشف الطبي على عدد من الحضور بالمجان.