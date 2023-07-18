جامعة طنطا تحصد المركز الأول محليا والثاني إفريقيا في الهندسة البيئية

أعلن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، إنجازا جديدا للجامعة فى التصنيفات الدولية، حيث ظهرت جامعة طنطا فى المرتبة 11 محليا، والـ2657 على مستوى العالم ضمن 14131 جامعة، وفقا لتصنيف EduRank2023 ، وحصلت على المركز الـ52، ضمن 1104 جامعات على مستوى أفريقيا، وجاءت ضمن أفضل 50% فى 36 موضوعا بحثيا مختلفا.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه وفقا لبيانات التصنيف الجامعة تحتل المركز الأول على المستوى المحلى، والمرتبة الثانية افريقيا فى الهندسة البيئية، وتحتل المركز الأول محليا، والمرتبة الثانية افريقيا فى مجال الهندسة الجيوتقنية، والمركز الأول فى الفيزياء التطبيقية / الهندسية على المستوى المحلى وأفريقيا، والمرتبة الثانية على مستوى الجامعات المصرية والخامس أفريقيا فى مجال هندسة الطاقة المتجددة، والمرتبة الثانية فى مصر والثالثة فى أفريقيا فى مجال الهندسة الإنشائية.

وحققت الجامعة مكانة متميزة فى العديد من التخصصات الفرعية فى مجال الطب، حيث حققت فى مجال الأسنان، المركز 6 محليا، و10 إفريقيا، و346 عالميا.

وفى مجال تقويم الأسنان، حققت الجامعة المركز 5 محليا، و7 إفريقيا، و353 عالميا.

وفى مجال جراحة الأعصاب، جاءت الجامعة فى المركز 6 محليا، و7 أفريقيا، و444 عالميا.

وفى مجال طب العيون حققت الجامعة المركز 6 محليا، و7 أفريقيا 466 عالميا.

وفى مجال أمراض الجهاز الهضمى والكبد، ظهرت الجامعة فى المركز 6 محليا، و8 أفريقيا، و477 عالميا.

وفى علم السموم، حققت الجامعة المركز 8 محليا، و33 أفريقيا، و605 عالميا.

وفى مجال الفارماكولوجيا، حققت الجامعة المركز 11 محليا، و17 أفريقيا، و640 عالميا.

أما مجال التغذية وعلم الأغذية، فجاءت الجامعة فى المركز 8 محليا،و 28 أفريقيا، و716 عالميا.

وأوضح رئيس الجامعة، أن جامعة طنطا تعمل وفقا لخطة استراتيجية تستهدف تحسين موقع ومكانة الجامعة فى التصنيفات العالمية، من خلال تطوير منظومة البحث العلمى والنشر الدولى، وتشجيع علماء وباحثى الجامعة على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، والاهتمام بالنشر الدولى الذى يعد معيارا قويا فى التصنيفات الدولية للجامعات.