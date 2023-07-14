مصطفى بكري: "القيادة السياسية ستفاجئ المصريين خلال الفترة المقبلة" (شاهد)

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن القيادة السياسية ترحب دائمًا بسماع وجهات نظر الغير، معقبًا: "الحوار الوطني أبلغ مثل على أن البلد فيها من يستمع للرأي والرأي الآخر".

تابع" بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى.

أكمل أن القيادة السياسية لديها من سعة الصدر والاستعداد لسماع الآخر وتفعيل كل ما يفيد الوطن، مطالبًا المواطنيين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أشار بكري إلى أن الدولة المصرية قادرة على تجاوز الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن هناك حملات ممنهجة للنيل من مصر بالتزامن مع قرب انطلاق الانتخابات الرئاسية في 2024.

واصل أنَّ الشعب المصري العظيم تحمَّل الكثير وما زال يتحمل لكنه لم يفرط أبدًا في بلده وأمنه القومي، معقبًا: "القيادة السياسية ستفاجئ المصريين خلال الفترة المقبلة بما يستحقونه".

أوضح أن القيادة السياسية تم اختبارها، إذْ لا يجب أن ننسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما كان قائدًا عامًّا للقوات المسلحة انحاز للشعب المصري، ووضع روحه على كفه وأنقذ مصر من حرب أهلية طاحنة.

أتم حديثه : "البلد تمر بمرحلة صعبة، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية منعكسة على المواطنين، وحجم الشائعات أكبر مما نتصور"، معلقًا: "في ناس على السوشيال ميديا هدفها أنهم يخلوا الشعب يشعروا باليأس، ويخلقوا حالة شحن مجتمعي قبل الانتخابات المقبلة".

مصطفى بكري: "السيسي قائد وطنى أنقذ مصر من حرب أهلية"

أضاف بكري أن الرئيس السيسي قائد وطني، انحاز للشعب، وقف وقفة عز، ووضع روحه على كتفه وأنقذ مصر من حرب أهلية طاحنة ومشانق كانت ستعم الشارع، متابعًا: "من أول 3 يوليو نواجه حروب وأزمات وتشكيك في الجيش والشرطة والقضاء، حرب دائمة ومستمرة، ومتوقعين مزيد من الاحتقان والادعاءات والأكاذيب، لكننا حققنا إنجازًا على الأرض له فلسفة ورؤية استراتيجية، وجيش يحمي البلد".

وجه رسالة لأعداء الوطن، قائلًا: "هنفضل ندافع عن بلدنا ومش هنسيبها للمتآمرين، وإحنا عارفين الخلايا النائمة، ومليارات الدولارات التي تدفع من أجل خطة تستهدف هدم البلد".