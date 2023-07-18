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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

520 ألف 713 خدمة قدمتها مبادرة 100 يوم صحة بالمنيا

فعاليات 100 يوم صحة
فعاليات 100 يوم صحة بالمنيا

أعلن الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم تقديم 520  ألفا و713 خدمة ، ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة المنيا، وذلك منذ انطلاقها  الأحد 25 يونيه، وحتى الإثنين 16 يوليو 2023، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية  أسامه القاضى  محافظ المنيا.

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"الصحة" تعلن التقرير اليومي لحملة "100 يوم صحة"

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259 مستفيدًا من مبادرة 100 يوم صحة بالغربية

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الصحة تعلن التقرير اليومي لحملة "100 يوم صحة"

وأوضح  وكيل الوزارة ، أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصحة العامة ، لــ 38  الف و 605 مواطن ، بالإضافة إلى فحص 559 طفل،  وذلك ضمن الكشف المبكر وعلاج الامراض الوراثية لدى الاطفال حديثي الولادة

وتم تطعيم 214 ألفا  و973 طفلا، ضمن أعمال  المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالإضافة الى تقديم الخدمات الأخرى، في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية  والتثقيف الصحي  وذلك ضمن فعاليات المبادرة 

 حيث قامت الفرق الطبية لتنظيم الاسرة والصحة الانجابية  ، بتقديم 249 الف  و731 خدمة خدمه طبية للمنتفعات، بالإضافة الى تقديم 12043 خدمة  طبية وعلاجية  ، بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، مضيفا أن مراقبة الأغذية، قدمت 4602 خدمة من المرور وتحرير المحاضر وضبط المنشأت المخالفة، وإعدام الأغذية والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، وقدمت صحة البيئة  200 خدمة من المرور على محطات مياة الشرب، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى، وأخذ عينات مياه من حمامات السباحة.

الجريدة الورقية