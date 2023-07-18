520 ألف 713 خدمة قدمتها مبادرة 100 يوم صحة بالمنيا

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم تقديم 520 ألفا و713 خدمة ، ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة المنيا، وذلك منذ انطلاقها الأحد 25 يونيه، وحتى الإثنين 16 يوليو 2023، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية أسامه القاضى محافظ المنيا.

وأوضح وكيل الوزارة ، أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصحة العامة ، لــ 38 الف و 605 مواطن ، بالإضافة إلى فحص 559 طفل، وذلك ضمن الكشف المبكر وعلاج الامراض الوراثية لدى الاطفال حديثي الولادة

وتم تطعيم 214 ألفا و973 طفلا، ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالإضافة الى تقديم الخدمات الأخرى، في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي وذلك ضمن فعاليات المبادرة

حيث قامت الفرق الطبية لتنظيم الاسرة والصحة الانجابية ، بتقديم 249 الف و731 خدمة خدمه طبية للمنتفعات، بالإضافة الى تقديم 12043 خدمة طبية وعلاجية ، بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، مضيفا أن مراقبة الأغذية، قدمت 4602 خدمة من المرور وتحرير المحاضر وضبط المنشأت المخالفة، وإعدام الأغذية والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، وقدمت صحة البيئة 200 خدمة من المرور على محطات مياة الشرب، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى، وأخذ عينات مياه من حمامات السباحة.