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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس جامعة القاهرة ينعى ياسر عبد القادر من رواد علاج الأورام

ياسر عبد القادر
ياسر عبد القادر

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، وأحد رواد علاج الأورام في مصر والشرق الأوسط، والذي وافته المنية مساء أمس.

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وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن تعازيه لأسرة الجامعة وكلية الطب ومعهد الأورام، وأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

من هو ياسر عبد القادر ؟ 

يذكر أن الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة ومدير مركز قصر العيني لعلاج الأورام سابقًا، ورئيس اللجنة العلمية لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر و علاج الأورام.

ويعتبر الدكتور ياسر عبد القادر الطبيب المعالج للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وأكد أنه شُفي تمامًا من الورم بعد استئصاله عام 2011، وتابع حالة مبارك عقب استئصال الورم للتأكد من سلامته.

وكشف الدكتور ياسر عبد القادر أن الرئيس مبارك أيضًا كان يعاني من خشونة في الركبتين، أدت إلى ضعف عضلات ساقيه تسببت في تأثر قدرته على المشي.

وأضاف الدكتور ياسر عبد القادر أن مبارك كان مصابًا بالرجفان الأذيني، وهو عدم انتظام ضربات القلب بين الحين والآخر، ما يتسبب في وجود اضطراب في ضربات القلب قد ينجم عنها مخاطر عديدة تصل إلى فشل القلب والسكتات الدماغية.

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