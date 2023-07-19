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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يحتفل بدرع الدوري العام أمام حرس الحدود الليلة

الاهلى
الاهلى

تنتظر جماهير المارد الأحمر، المواجهة المرتقبة الليلة بين الأهلى ونظيره حرس الحدود، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

 

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الأهلي يحتفل بدرع الدوري الليلة أمام حرس الحدود


ويحتفل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر الليلة أمام حرس الحدود بتتويجه بدرع الدوري العام المصري رقم 43 تاريخيًا بحثًا، فيما يدخل المارد الأحمر مباراة اليوم فى المركز الأول برصيد 81 نقطة محصلة 31 مباراة، حقق الفوز في 25 مباراة وتعادل في ست مباريات ولم يتلقِ أى هزيمة حتى الآن.

 

ويقوم بتسليم درع البطولة اليوم أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، بعد مباراة حرس الحدود، بحضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة فى احتفالية مصغرة على ملعب القاهرة الدولى.
 

ووفقًا لما أعلنته رابطة الأندية المصرية لكرة القدم أن يتم الاحتفاظ بنسخة الدوري الحالية في أحد المتاحف الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم، من دون أن يوجد داخل أي نادٍ أو في دولاب بطولات الأهلي باعتباره المتوج الأخير باللقب المحلي.

 ويعد درع الدوري الحالي بشكله التقليدي من أبرز علامات الكرة المصرية من نشأتها وتطورها، كما أنه شاهدًا على حقب تاريخية عدة في تاريخ مصر الحديث.

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