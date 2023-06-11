جامعة نورة.. ورش عمل لتطوير مهارات الطالبات والخريجات

جامعة الأميرة نورة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بعد أن أعلنت عن تنظيم ورش عمل لتطوير مهارات الطالبات والخريجات.

فيما نظَّم مركز الدعم الطلابي والمهني في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، خلال الشهر الجاري، ورش عمل وجلسات إرشاد مهنية جماعية وفردية، ويأتي ذلك ضمن برامج المركز لتدريب الطالبات والخريجات بهدف إكسابهنَّ المهارات المطلوبة والاشتراطات اللازمة في سوق العمل للتأهل والحصول على وظيفة مناسبة، بينما نفذ المركز ورشة عمل عن بُعد بعنوان "قوانين العقل المهنية لأسلوب التفكير"، ضمن البرنامج التدريبي "التأهيل المهني" وهدفت الورشة إلى التعريف بقوانين العقل لتنظيم عملية التفكير.

التعريف بأساليب التفكير الجديدة

وفي السياق ذاته تضمنت عددًا من المحاور منها: التعريف بأساليب التفكير الجديدة، القوانين المحفزة للعقل، تقنيات موازنة التفكير في العقل الواعي واللاواعي، ممارسة محفزات التفكير بحسب قوانين العقل الإيجابية، كيفية اكتساب تقنيات جديدة تساهم في التفكير الأمثل للعقل.

واشتمل البرنامج التدريبي "سبل وأدوات التأهيل لسوق العمل" على ورشة عمل عن بُعد بعنوان "استراتيجيات البحث عن وظيفة، لإكساب الطالبة مجموعة من الاستراتيجيات التي تساهم في خلق فرص العمل وتجعل الشخص جديرًا بالتوظيف.

كما طرحت عددًا من المحاور منها: كيف أجعل نفسي جديرًا بالتوظيف، تقدير الذات والأداء في العمل، كتابة الرسائل الذاتية بجدارة، بالإضافة إلى جلسة إرشاد مهنية جماعية بعنوان "البيئة المهنية" وهي جلسة إرشاد مهني جماعية لمناقشة موضوع مهني محدد بين الطالبات والخريجات مع مرشدة مهنية معتمدة.

الدعم الطلابي والمهني في جامعة الأميرة نورة

فيما يعمل المركز على خدمة جلسة إرشاد مهني فردية، وهي جلسات إرشاد مهنية فردية تقوم الطالبة أو الخريجة بحجزها إلكترونيًا، وتُعقد عن بُعد مع المرشدة المهنية مع إمكانية تحديد نوع الخدمة المطلوبة "إعداد سيرة ذاتية، مهارات مقابلات العمل، الميول المهنية".

ويأتي ذلك ضمن دور مركز الدعم الطلابي والمهني في تحقيق أهداف جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الاستراتيجية 2025، من خلال تنظيم العديد من البرامج التدريبية المتخصصة في المجال المهني.

وتعقد لطالبات وخريجات الجامعة التي تعمل على إثراء المناخ الأكاديمي في الجامعة، ومساندة الطالبات والخريجات في تحقيق الأهداف المهنية، وتنمية القيم المهنية لديهن، وتعزيز المناخ المهني، وثقافة العمل، والجدية، والانضباط، والإبداع والإعداد لمستقبل مهني ناجح.

تاريخ جامعة الأميرة نورة

جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تقع في مدينة الرياض، تم افتتاحها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتعتبر أول جامعة في المملكة العربية السعودية خاصة للبنات، وتبلغ مساحتها 8 ملايين متر مربع.

وتم تغيير اسمها من جامعة الرياض للبنات لتصبح جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات. وتم انتقال الجامعة إلى مقرها الدائم بالمدينة الجامعية، وأول مدراء الجامعة هي الأميرة الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود.