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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يُتابع إجراءات تسليم وحدات سكن موظفي الدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية

الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال جهاز تنمية مدينة بدر، إجراءات التسليم المبدئي لعددٍ من وحدات سكن موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة (زهرة العاصمة) المرحلة الأولى والتي تضم ٣٧٦ عمارة بها ٩٠٤٢ وحدة سكنية، بمدينة بدر، لافتاً إلى أن المشروع يشمل ٣ مدارس وعدد ٢حضانة و ٢ مخبز و٢ مركز طبي و٤ أسواق تجارية وملاعب ودور عبادة.

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وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة تسهيل الإجراءات على موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية في استلام وحداتهم المخصصة لهم كاملة المرافق والخدمات، مشدداً على ضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ، وكذا التوقيتات الزمنية، بالمرحلة الثانية من وحدات موظفي العاصمة خاصة أن هناك إقبالاً كبيراً من الموظفين على الحجز فى هذه الوحدات، ومؤكداً على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة تطوير شامل للجهاز الإداري للدولة. 

موظفي خدمة العملاء 

وفي ذات السياق، شدد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، على تسهيل كافة الإجراءات داخل مقر الجهاز، حيث تم تكليف عددٍ من موظفي خدمة العملاء بالجهاز بالتعامل مع موظفي الدولة المخصص لهم تلك الوحدات لسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات من التقديم على عدادات المياه والكهرباء والغاز وتسليمهم محضر استلام الوحدة. 

تجدر الإشارة إلى أن مشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة " المرحلة الثانية " بمدينة بدر، يضم ١٩٦ عمارة بها ٤٧٠٤ وحدات، وأنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال الأسفلت وزراعة المسطحات الخضراء بالموقع، كما أن نسبة التنفيذ للعمارات تجاوزت 89% من المشروع، كما تم تنفيذ أعمال الكهرباء بنسبة متقدمة وتم توريد الكابلات بالمشروع، بجانب أعمال المرافق ( مياه وصرف ورى وطرق فرمة ) والطرق.

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